Nový luhačovický trenér Lukáš Pazdera se dočkal první výhry po nástupu do funkce. Přední tým krajského přeboru Zlínska po porážkách ve Strání (1:2) a s Nevšovou (3:5) konečně zabral, když ve středečním duelu přestřílel domácí Veselou 4:3. Rozhodující gól vstřelil střídající Zámorský.

Fotbalisté Luhačovic (ve žlutých dresech) zvítězili na hřišti Sokola Veselá 4:3. | Foto: Jan Zahnaš

„Bylo to pro nás zajímavé utkání s kvalitním soupeřem, který má v sestavě zkušené hráče. I když je to jen příprava, jsme rádi, že jsme vyhráli, protože zápas byl dlouho vyrovnaný, na vážkách. Bylo to o tom, kdo dá rozhodující gól. Jsem rád, že jsme ho vstřelili my. Výhra je pro nás povzbuzení do další práce. My už se ale zase díváme dál. Vrchol nám začíná za tři týdny, kdy začínáme sezonu na Baťově,“ zhodnotil středeční duel luhačovický kouč Lukáš Pazdera.