Nebýt nepřesné koncovky, nebylo by po změně stran co řešit. Takto se hrálo až do konce.

„Bod je pro nás vzhledem k situaci málo, ale nakonec je asi spravedlivý,“ uznal domácí kouč Václav Činčala.

Hosté k duelu s posledním týmem přistoupili velmi vlažně, což se jim málem vymstilo.

I. B třída skupina C, předehrávka 19. kola: TJ VLČNOV – SK TLUMAČOV 1:1 (1:0). Branky: 18. Pavel Kašpařík – 80. David Hrdina. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 28.

„I když jsme byli kompletní, první poločas nám nevyšel. Nevím, co se stalo, ale náš výkon nebyl vůbec dobrý. Podcenili jsme to a o přestávce si to museli zostra vyříkat. Druhá půle už byla z naší strany podstatně lepší,“ uvedl asistent tlumačovského trenéra Jiří Kvasnička.

Fotbalisté Vlčnova šli naopak do zápasu s velkou vervou. Byli aktivní směrem dopředu, nešetřili krokem. V prvním poločase si vypracovali šance i nebezpečné střely, hosté naopak neměli takřka nic.

Klíčovým mužem první půle byl Martin Matějíček. Někdejší extraligový zadák zlínských Beranů, se kterými získal v sezoně 2013/2014, navlékl dres Vlčnova na jaře vůbec poprvé, přesto tým táhl za třemi body.

Urostlý středopolař vyslal na gólmana Škrabala dvě štiplavé rány, které musel hostující kapitán s obtížemi krotit. Po rohu Tománka zase zakončoval vedle.

I. B třída sk. C: Topolná přibrzdila rozjeté Zborovice, Ostroh není poslední

Hlavní Matějíčkova chvíle přišla v 18. minutě, kdy milimetrovou přízemní přihrávkou vybídl ke skórování Kašpaříka a ten povedeným lobem poslal Vlčnov do zaslouženého vedení.

„Martin sice přišel pozdě na utkání, ale velmi nám pomohl,“ ocenil navrátilce v sestavě Činčala. „Dlouho jsme na něj čekali, protože byl zraněný. První půlku byl ovšem velmi aktivní. Měl tam střely, sbíral odražené míče, nahrál na gól, stíhal. Po přestávce už nebyl tolik vidět, i tak byl nesmírně platný,“ přidal.

V dalších dvou domácích šancích se ocitl Mikulec. Vlčnovský bojovník ale nejprve po skrumáži mířil vedle, pak jej po Tománkově centru vychytal gólman Škrabal.

Ospalý Tlumačov zahrozil až ve 37. minutě. Dvořáku ránu z otočky vytěsnil pozorný brankář Machala.

„V úvodní části ale měli domácí jasně navrch, klidně jsme mohli prohrávat 0:3 nebo 0:4, druhý poločas to bylo úplně naopak. Klidně jsme mohli dát dvě nebo tři branky, naštěstí jsme alespoň srovnali,“ uvedl Kvasnička.

„Druhá půle byla přesně opačná. I když Tlumačov žádnou vyloženou šanci neměl, přesto byl herně lepší a vyrovnat si zřejmě zasloužil,“ řekl Činčala.

Hosté po přestávce přidali na obrátkách, zvýšili aktivitu a tlačili se do zakončení. Moc možností ke skórování si ale nevypracovali. Blízko vyrovnání byl hned v 51. minutě Zálešák, jenž ale ve vyložené pozici minul přihrávku Hrtúse z levé strany.

Hosté dál soupeře tlačili. Za svoje zvýšené úsilí byli odměnění až deset minut před koncem, kdy porážku odvrátil dorážející Hrdina.

Vyrovnávací brance předcházel souboj důrazného útočníka Hrtús s brankářem Machalou, tlumačovský záložník pak odražený balon v klidu dopravil do prázdné brány.

Fotbalistky Slovácka si zpříjemnily Velikonoce výhrou v Brně. Rozhodla Dubcová

Obrat už ale aktivnější hosté nedotáhli.

„Remízu vzhledem k vývoji utkání bereme,“ přiznal Kvasnička, který ocenil výkon trojice rozhodčích. „Podali velmi dobrý výkon,“ pochvaloval si.

Ani domácí se na sudí zlobit nemohli. Ke konci jim došly síly, hlavně se bránili.

„Což je logické, protože se netrénuje,“ poznamenal Činčala. „Kluci jsou na školách nebo v práci, takže se scházíme v malém počtu, což se projeví. Bez tréninku nejde hrát ani nejnižší třída,“ ví dobře.

I tak se ale borci z Vlčnova pokusí krajskou soutěž zachránit. „Ale není to otázka života a smrti. Pořád je to jenom fotbal, pokud sestoupíme, vědu z toho dělat nebudeme,“ zůstává v klidu Činčala.