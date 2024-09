Libor Kopl dnes 00:49

Byl považován za jeden z největších talentů v historii českého fotbalu. Letos v květnu zesnulý Rudolf Kučera (84 let) patřil ke slavné generaci Dukly Praha šedesátých let, se kterou získal čtyři mistrovské tituly a jeden domácí pohár. Ze všech odchovanců Spytihněvi to dotáhl suverénně nejdál. I když jeho kariéru předčasně ukončilo vážné zranění, na výjimečného muže v rodné obci nezapomínají. Slavnostně znovuotevřený zrekonstruovaný areál nově nese jeho jméno.