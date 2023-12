Diviznímu soupeři oplatili loňskou porážku a hlavně vybrali nejvíc peněz ze všech ročníků. Výběr kraje v čele s bývalým stoperem Slavie Praha a Zlína Jakubem Jugasem, který kvůli zlomenému kotníku tentokrát nenastoupil, v tradičním charitativním přátelském vánočním střetnutí zdolal domácí Baťov 5:3 a odčinil loňský nezdar.

Fotbalová benefice na Baťově 2023 | Video: Jan Zahnaš

„S kluky jsme si řekli, že do toho půjdeme naplno, což se i stalo. Chtěli jsme potěšit diváky hlavně brankami. I když se vidíme třeba jednou za rok, kvalita byla na naší straně. Kluci po změně stran sice malinko polevili, ale tvrdili mi, že mají utkání pevně pod kontrolou, což se i stalo. Jsem rád, že to dotáhli do vítězného konce. Navíc vyšlo počasí, přišlo zase dost lidí, takže jsme laťku posunuli zase o kousek výš a vybrali víc peněz než v předcházejících ročnících,“ těší stopera polské Cracovie a hlavního organizátora akce Jakuba Jugase.

Více než konečný výsledek se řešila rekordní částka, která byla rekordní. Letos se na Boží hod vybralo 430 tisíc korun, o 15 tisíc víc než před rokem.

Kompletní výtěžek poputuje na pomoc nemocným dětem Elišce, Štěpánkovi, Mikulášovi-Jakubovi a Julince. Právě na jejich podporu se v pondělí v Otrokovicích hrálo.

Přispěla také amatérská reprezentace Zlínského kraje. Bronzoví medailisté z letošního mistrovství Evropy ve Španělsku věnovali čtyřicet tisíc korun.

„Moc si toho vážím, protože kluci se tak rozhodli sami, nikdo je nenutil. Klidně mohli jít na pivo, dobře se najíst, ale peníze, které vybrali během dlouhé a hlavně úspěšné cesty Regions' Cupem se rozhodli dát na dobrou věc, před čímž smekám. Ocenit musím ale i další sponzory anebo diváky,“ uvedl Jugas.

Někdejší zadák Zlína, Slavie Praha, Liberce či Mladé Boleslav letos poskládal skvělý tým. I když hlavní organizátor kvůli zpřetrhaným vazům v kotníku nenastoupil, dal dohromady pořádně nabitou sestavu.

Na triumfu hvězdného týmu se podíleli také reprezentanti Michal a Lukáš Sadílkové, záložník Slovácka Marek Havlík či krajní obránce Plzně Libor Holík.

Nejpočetnější zastoupení však měl FC Zlín. Dres Výběru kraje navlékli Fantiš, Dostál, Tomáš Čelůstka, Cedidla, Tkáč, Slončík či asistenti trenéra Motal s Novákem. Hlavní kouč Červenka i letos zůstal kvůli zdravotním problémů jenom na střídačce.

Mohl tak usměrňovat bývalé ševce Poznara se Železníkem, Konečníka nebo Bartolomea, Hanáckou Slavii Kroměříž na akci reprezentovali Jeleček s Houserem, hrál i florbalista Michal Nagy. „Nikdo se mi neomluvil, všichni přijeli a rádi pomohli,“ pochvaloval si Jugas.

Pikantní souboj sehrál Pavel Krajča. Dlouholetá opora Baťova po letním přestupu do Napajedel nastoupila v dresu Výběru kraje, střet s bývalými spoluhráči a kamarády okořenil gólem.

„Bylo velmi nezvyklé být po jedenácti letech v jiné kabině a rozcvičovat se na druhé půlce hřiště. Nicméně toto utkání si vždy velmi užívám, hlavně proto, že člověk může pomoci lidem, kteří to potřebují. Gól byla jenom taková třešnička toho všeho, navíc hlavou. Kabina Výběru kraje je velmi nabitá a je to skvělé si zahrát po boku těchto hráčů,“ prohlásil Krajča.

Kromě třicetiletého útočníka skórovali ještě Lukáš Holík s Lukášem Železníkem, Robert Bartolomeu se trefil dvakrát.

„První poločas byl jednoznačně v režii našeho soupeře, který letos poskládal velice silný tým. Kluci ale po změně stran zřejmě trošku zvolnili, tak jsme se dostali více do hry a mohli jsme výsledek korigovat,“ hodnotí duel brankář Baťova Roman Vitásek, který ve druhém poločase zaskočil na hrotu útoku a blýskl se povedenou ranou.

„Nevěděl jsem, co mám udělat s míčem, tak jsem zkusil vystřelit. Naštěstí mi to sedlo a od břevna se to odrazilo za čáru,“ popisuje nevšední střelec. „V konečném součtu to byl krásný gól. Stoprocentně jsem to tak chtěl provést,“ smál se dobře naladěný Vitásek.

Ani porážka 3:5 jej nijak nebolela. „Za mě to je super akce, taková příjemná tradice. Jsem moc rád, že máme možnost si zahrát proti ligovým hráčům, dokonce i reprezentantům. Navíc se vždycky vybere krásná částka, která pomůže rodinám dětí, které to opravdu potřebují,“ uvědomuje si Vitásek.

Kromě něj se proti brankáři Výběru Kraje Jakubu Štefkovi, prosadili už jenom Robert Klíma s Jakubem Kašíkem. „Kuba, který pracuje pro zlínské Berany, nás před zápasem varoval, že nic nechytne, ale nakonec nás podržel. Musím ho pochválit,“ vyzdvihl spíkra v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky Jugas.

I když se všichni náramně bavili, úvod moc veselý nebyl. Oba týmy minutou ticha uctily památku obětí masakru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Obrovská tragédie zasáhla také sportovce na Zlínsku.

Součástí benefice znovu byla bohatá tombola, ve které mohli návštěvníci získat podepsané dresy Tomáše Součka z West Ham United, Michala Sadílka z Twente, Mojmíra Chytila ze Slavie, Lukase Podolského z Gorniku Zabrze či polského reprezentanta Kamila Glika z Cracovie.

Pořadatelé benefičního střetnutí letos premiérově vydali charitativní kalendář Výběru kraje na rok 2024.