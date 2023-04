Z jasného zápasu drama. Mladí fotbalisté Kvítkovic v 19. kole krajského přeboru dorostu vedli nad Brumovem čtvrt hodiny před koncem 3:0, v závěru ale třikrát inkasovali a nakonec zvítězili jen 4:3. Vítězný gól v 78. minutě zaznamenal Patrik Jakubowicz.

Dorostenci Kvítkovic (modrobílé dresy) v 19. kole krajského přeboru zdolali Brumov 4:3. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Celý zápas jsme byli lepším týmem, zaslouženě vedli. Bohužel na konci nám došly síly a utkání jsme zbytečně zdramatizovali, když jsme v závěru dvakrát inkasovali a ještě se báli i výsledek,“ říká trenér kvítkovického dorostu Bohuslav Polášek.

Domácí poslal už v 7. minutě do vedení Vajdák, na 2:0 upravil Jakubowicz.

Krajský přebor dorostu, 19. kolo -

SK KVÍTKOVICE – FC BRUMOV 4:3 (2:0)

Branky: 17. a 78. Patrik Jakubowicz, 7. Jakub Vajdák, 54. Ondřej Janků - 77. Adam Dorňák, 81. Adam Fojtík, 88. Jindřich Fojtík. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 24.

„Soupeř po prvním poločase vedl zaslouženě. Kvítkovice daly góly po hrubých individuálních chybách našeho obránce, na druhé straně my jsme si v úvodní části nevytvořili skoro nic,“ přiznává hostující kouč Ondřej Vavrys.

Když v úvodu druhé půle přidal Janků třetí gól Kvítkovic, zdálo se být po zápase. Brumov se ale zlepšil a závěr pořádně zamotal. Domácí Jakubowicz sice reagoval na trefu Dorňáka a zvýšil na 4:1, ale hosté v závěrečných deseti minutách skóre zásluhou Adama Fojtíka a Jindřicha Fojtíka snížili.

„Ve druhém poločase se naše hra zlepšila. Vytvořili jsme si i nějaké šance, centrovanými míči se dostávali do vápna. Utkání jsme dokázali zdramatizovat, ale domácí nakonec vyhráli zaslouženě,“ uznal trenér Brumova.

Jeho svěřenci jsou nyní v krajském přeboru dorostu osmí. „Sezonu musím rozdělit na podzim a jaro. V zimě u nás kluci dorazového ročníku 2004 skončili, šli hrát mužské soutěže. Pro mladší hráče je to škola. Musíme to brát, jak to je. Současné umístění odpovídá realitě,“ uvedl Vavrys.

Kvítkovice jsou na tom lépe, aktuálně jim patří šestá příčka. „Se středem tabulky jsme spokojení. V budoucnu bychom šli rádi o jednu soutěž výš, ale nyní na postup nemáme,“ přiznává Polášek.

Na rozdíl od jiných kolegů má ale k dispozici široký kádr, spoustu mladých fotbalistů. „Je nás třiadvacet a někteří se nevejdou ani na lavičku. Opravdu mám

dilema, koho vyškrtnout, koho tam dát, což ale není pro kluky moc dobře, protože ztrácejí motivaci,“ všímá si.

Dorostenci Kvítkovic minulý týden absolvovali společně se staršími žáky společný trénink s třetiligovými muži.

,,Trénink hodnotíme velice pozitivně a optimisticky. V některých fázích tréninku se dorostenci dokázali vyrovnat prvnímu týmu, což ukazuje, že se v mládeži vydáváme všichni společně správným směrem,“ těší Poláška.