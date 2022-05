I. B třída sk. C, 23. kolo -

SK TLUMAČOV – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:0 (3:0). Branky: 29. a 38. Jan Hrtús, 26. Radek Zálešák, 88. David Jeřábek. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 110.

„Stejně jako v minulých domácích zápasech, tak i s Ostrožskou Novou Vsí jsme velmi slušně odehráli první půlku. Po gólech Zálešáka a dvou brankách Honzy Hrtúse jsme si vytvořili slušný náskok. Kromě branek jsme nevyužili další šance. Za hosty hrozil rychlík Martin Zálešák, víc než dvě střely za šestnáctkou jsme mu nedovolili,“ hodnotil duel kouč Tlumačova Petr Skypala.

Druhá půlka už z domácí strany nebyla tak dobrá. „Začaly nám docházet síly, a i když jsme mohli zápas v klidu kontrolovat, tak jsme hosty pustili na míč a jen díky jejich impotenci zápas nezdramatizovali. Brankový účet uzavřel střelou z vápna Jeřábek. Chtěl bych pochválit i trio mladých rozhodčích,“ pronesl Skypala.

Hostující trenér Martin Voráč byl hlavně s výkonem mužstva po prvním poločase hrubě nespokojený. „Z naší strany to byla jedna velká tragédie,“ prohlásil.

I. B třída sk. C: Posila! Zlínský hokejista Sedláček nastoupil za Velký Ořechov

„Nehráli jsme vůbec dobrý fotbal. V kabině si sice něco řekneme, ale na trávníku pak předvádíme úplný opak. Vypadalo to fakt hrozně, i proto jsme prohrávali 0:3,“ přidal zklamaně.

Druhý poločas už ale byl úplně opačný. Novovešťané hráli a soupeř se bránil. „DZ naší strany už to bylo solidní,“ říká. „Nějak takto bychom měli hrát. Už to celkem vypadalo, bylo to na nějaké úrovni. Dali jsme si i přihrávku. Hráli jsme dobře, měli územní převahu, vypracovali si tři šance. Nedali jsme a pak nás domácí z protiútoku potrestali na 4:0,“ uvedl Voráč, který měl stejně jako v předcházejících zápasech problémy se složením základní sestavy.

„Bylo nás zase jenom jedenáct. Dva dorostenci, kteří hrají za Uherský Ostroh, jsme pustili hrát o první místo do Bánova,“ vysvětloval.