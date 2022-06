Moravskoslezská žákovská liga, o umístění, 7. kolo -

FC ZLÍN U15 - FC SLOVÁCKO U15 3:6 (2:1)

Branky: 5. Jakub Zbranek, 32. Filip Hellebrand, 70. Jiří Koňařík - 44., 63. a 80. Patrik Hanák, 26. Dominik Hubáček vlastní, 42. Adam Jakubkovič, 73. Michal Tabara. Rozhodčí: Zapletal – Novák, Fojtů. Diváci: 120.

FC FASTAV ZLÍN U14 – FC SLOVÁCKO U14 3:6 (1:4)

Branky: 2. a 59. Michal Šmédek 64. Vojtěch Pozzi - 3. a 51. Tadeáš Tichánek, 29. a 77. Marek Štuler, 9. Lubomír Blaha, 28. Michal Šimoník. Rozhodčí: Novák - Zapletal, Fojtů. Diváci: 45.

Jeho tým nezachytil nástup, od páté minuty prohrával. Pak si dal sice Hubáček vlastní gól, ale vedení vrátil Zlínu Filip Hellebrand. Celku z Uherského Hradiště patřila druhá půle.

Hned po změně stran Jakubkovič srovnal na 2:2, obrat vzápětí završil Hanák, jenž v poslední minutě zkompletoval svůj hattrick. Předtím se mezi střelce zapsal i Tabara.

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním se hrálo nahoru a dolů, pro diváky to bylo atraktivní. Ve druhém poločase na nás dolehla tíha prostředí. Soupeř naopak stupňoval svoji hru, směrem dopředu hrál velmi dobře a potrestal nás pěti góly,“ uvedl kouč Zlína Petr Zapletal mladší.

Podle něj si soupeř zasloužil vyhrát, byť jej porážka 3:6 mrzela. „Hosté byli ve hře směrem dopředu lepší. Co měli, to proměnili. My jsme góly nedali a vzadu jsme udělali zbytečné chyby, které nás stály lepší výsledek,“ prohlásil Zapletal.

Starší žáci Slovácka si díky výhře v derby zlepšili letošní bilanci, posunuli se před Opavu na páté místo tabulky. Do konce sezony zbývají dvě kola.

„Nám nejde až tolik o výsledky, jako spíš o rozvoj kluků, pro které je samozřejmě lepší, když hrají dvakrát s Baníkem, Brnem nebo Olomoucí, než kdyby v nadstavbě nastupovali s Porubou a méně atraktivními týmy,“ říká Stýskal.

Zlín získal v sezoně o deset bodů víc, je čtvrtý. „My musíme pracovat a posouvat se dál,“ ví Zapletal.

Stejným výsledkem 3:6 skončil i souboj čtrnáctek. Průběh byl však opačný. Slovácku patřil jasně první poločas, žlutomodří začali dotahovat až po změně stran.

„Dnes mi přišlo, jako kdybychom hráli poprvé na velkém hřišti. Pracovali jsme hrozně s prostorem hřiště, jak do délky, tak do šířky. Hrálo se bez mezihry, míč neustále létal od jednoho vápna k druhému a my k tomu přidali bojácnost, a proto jsme nabrali velké brankové manko. Ve druhém poločase přišlo mírné zlepšení, hráči z lavičky to oživili a konec utkání ještě zdramatizovali. Soupeř byl ovšem klidnější v zakončení. Utkání nám nesedlo, vůbec jsme nepředvedli to, co umíme, což mě mrzí i vůči rodičům a příznivcům, kteří se přišli podívat,“ zhodnotil duel na klubovém webu zlínský trenér Václav Pavlíček.

Fantazie! Naděje Slovácka si na Stínadlech podmanily McDonald’s Cup

Středeční žákovské derby se odehrálo na Letné, kde běžně nastupují ligoví fotbalisté.

Po konci nejvyšší soutěže se na hlavní zlínský stadion dostala i třetiligová juniorka nebo právě mládežnické týmy Fastavu. Nadšení však byli i soupeři. „Pro kluky to byl určitě zážitek,“ uvedl Stýskal.

Zápasy na Letné si užili hlavně mladí ševci. „Jsme rádi, že nám klub vyšel vstříc a dětem umožnil nakouknout do zázemí a na trávník jejich dospělých vzorů. Podobnou akci jsme měli už na podzim a ohlasy byly skvělé. Neváhali jsme proto, a zorganizovali akce pro děti znovu. Prostřídali jsme se tréninkové jednotky všechny kategorie přípravek, včetně kategorie holek,“ uvedl šéftrenér zlínské mládeže Jakub Řihák.

Vrcholem pak byly turnaje a zápasy. „Pro kategorii U11 se nám podařilo pozvat Duklu Praha, Sigmu Olomouc a Kroměříž. Kluci z kategorie U8 si zahráli zápas s Fryštákem a pro mladé ševce kategorie U9 máme naplánovaný turnaj začátkem června také na hlavním stadionu. Své mistrovské zápasy zde kromě starších žáků sehrály také zlínské ženy či třetiligová juniorka,” dodal Řihák.