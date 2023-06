BYSTŘICE P. H. - BRUMOV 1:0 (0:0)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Důležitá výhra, která nás nechává nad vodou. V týdnu jsme neúspěšně žádali soupeře o odklad na tento týdne, protože jsme tam měli hodně omluvenek z rodinných důvodů. Nakonec bez šest hráčů jsme poskládali co možná nejvíce kvalit jedenáctku, který zápas odmakala. V první půlce náš brankář vychytal dvě šance soupeře, ve druhé jsme jim už téměř nic nedovolili a sami byli v tlaku. Rozhodující moment přišel po střele Ondrouška a dorážky Kouřila, přičemž stejný hráč mohl chvíli na to rozhodnout, ale své sólo neproměnil. Napětí do poslední minuty jsme ustáli a udrželi cennou nulu. Bohužel nás výhra razantně nepřiblížila záchraně, Nedašov v minulém kole nějakou formou porazil Kvasice, aby nyní stejně podivně, pro změnu nějakou formou vyhrál i v Boršicích. Neskutečné! Proto nyní jedeme do Nedašova ke klíčovému zápasu jara s jediným cílem – vyhrát. V opačném případě je s námi konec.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Třetí utkání v řadě na soupeřově hřišti nám bohužel nevyšlo. V první půli jsme byli lepším týmem. Vytvořili si několik brankových příležitostí, ale nebyli efektivní, a když jsme vstřelili branku, tak nebyla uznána pro sporný ofsajd. Domácí zahrozili ojediněle, ale Důbrava byl na místě. Druhou půli jsme začali šancí Dubčáka, ale ten bohužel přestřelil a vzápětí inkasovali. Poté to bylo dobývání Bystřické obrany a boj s časem. Chyběla nám myšlenka a kvalita v zakončení. Výsledek nás mrzí, ale připravíme se na dvě zbylá domácí utkání abychom je zvládli před domácími fanoušky.

Branka: 54. Kouřil.