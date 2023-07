Vyřazovací soutěž už zahájily týmy z Krajského přeboru. Ve druhém kole nechyběl ani loňský finalista ze Slušovic, který na hřišti Tečovic zvítězil s přehledem 3:0. Luhačovice rozdrtily domácí Ostrožskou Novou Ves 11:0, Hluk zdemoloval Nedachlebice 8:0. Štítná nad Vláří pod novým trenérem Josefem Miklasem uspěla na půdě Hvozdné 2:0.

Fotbalisté Luhačovic (bílé dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

„V první půlce jsme byli lepším týmem –⁠ šla nám kombinace, vstřelili jsme dvě pěkné branky. Další šance jsme neproměnili. Do druhého poločasu jsme nastoupili lehkovážně, nebyl to úplně výkon podle představ, udělali jsme spoustu chyb. Nejdůležitější je výhra, byla to pro nás dobrá příprava na sezonu. Hvozdnou chválím, hodně se snažila, dala do toho srdíčko," smekl Miklas před nováčkem I. B třídy skupiny B.

Bývalý trenér vsetínského týmu do 19 let ještě v minulém ročníku šéfoval lavičce Valašských Klobouk, které dovedl k třetímu místu. Od nového ročníku převzal mužstvo postavené o tři třídy výše. „Chvíli jsme si vzal na rozmyšlenou. Je pravda, že Klobouky se mi opouštěly s těžkým srdcem, kdybychom postoupily, asi bych neodešel. I přes solidní jaro se nám to bohužel nepovedlo."

Loňský ročník okresního přeboru ovládla Hvozdná, která pod vedením Vlastimila Bořuty staršího bude nastupovat v krajské soutěži. V generálce si však vylámala zuby právě na Štítné nad Vláří. Do zápasu nenastoupili Minařík, Nahodil nebo Pazdera.

Pohár Zlínského KFS: Hvozdná smetla vítěze z roku 2022. Jak dopadly další duely?

„Hosté vstoupili do utkání lépe, vynutili si tlak, který korunovali gólem na 1:0. Náš mladý útočník Kišš pak dvakrát šel sám na brankáře, jednou však minul, podruhé ho vychytal gólman, poločas nakonec po krásné střele skončil 0:2. Celkově to byl perfektní zápas, zaběhali jsme si, nikdo se nám nezranil. Štítná zaslouženě zvítězila," uznal Bořuta sportovně.

LUHAČOVICE SI ZASTŘÍLELY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

Soutěžní premiéra jim vyšla excelentně. Fotbalisté Luhačovic střelecky úřadovali v Ostrožské Nové Vsi, ve které vyhráli v poměru 11:0! O góly hostujícího mančaftu se podělilo deset různých střelců.

„My jsme chtěli hrát hned od začátku zodpovědně, protože v minulosti se nám to v pohárovém utkání několikrát vymstilo. Kluci k tomu tentokrát přistoupili velice poctivě. Zápas jsme rozhodli hned v úvodu. Od stavu 3:0 už to pro nás byla pohoda. Chtěli jsme ať si zahrají všichni hráči, což se povedlo. Kluci něco naběhali, s chutí si zastříleli a až do konce to odmakali,“ těší trenéra Luhačovic Martina Bernátka.

Luhačovice si v Ostrožské Nové Vsi otevřely střelnici, chtějí zase na Letnou

Zaskočení domácí se nezmohli ani na čestný úspěch. „Dostali jsme pořádnou lekci,“ ví trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán.

Legendární fotbalista ale z dvouciferné porážky tragédii nedělal. „Pro nás to byl kondiční trénink. Kluci si zaběhali, zjistili, že rozdíl mezi námi a krajským přeborem je možná větší, než sami čekali. Já jsem tady dva týdny i s cestou. Vím, že máme na čem pracovat, co zlepšovat. Já budu jedině rád, když půjdeme nahoru. Toto je facka, která nás posune o kousek dál,“ doufá Soldán.

BRUMOV OTÁČEL V KOSTELCI

První soutěžní zápas sezony za sebou mají také fotbalisté Brumova. Svěřenci Aloise Kachlíka museli otáčet duel na půdě účastníka I. B třídy Kostelce, kde nakonec zvítězili 2:1.

„Tyto zápasy jsou hlavně o nás. Celé utkání jsme diktovali tempo hry, soupeř měl jen pár náznaků, povedl se mu jeden protiútok, po kterém jsme prohrávali. Rychle jsme však reagovali a výsledek otočili. V zápase jsme nastřelili i dvě tyčky, domácím zachytal gólman," ohlédl se za postupem hráč hostů David Juřica.

Navštívili jsme: Emoce, protest, přísná penalta. Zlínsko zdolalo Slavičín

Domácí měli před zápasem problémy se sestavou, na lavičku šli dva dorostenci, kteří nakonec zasáhli do hry.

„Proti soupeři z krajského přeboru jsme zodpovědně odehráli bojovné utkání. Hosté měli převahu, v prvním poločase nastřelili tyčku, podržel nás i gólman. My se dostávali jen do náznaků šancí. V první minutě druhé půle jsme po rychlém brejku otevřeli skóre, prosadil se Křenek. Vedení trvalo jen deset minut, Brumov vyrovnal z penalty, krátce poté krásnou střelou zpoza vápna do šibenice otočil na 2:1. Bojovali jsme až do konce, nemáme se za co stydět," zdůraznil hrající předseda Kostelce Petr Velikovský.

2. kolo Krajského poháru

Zdounky (I. B třída) – ⁠Kvasice (KP) 1:4 (1:2). Branky: 43. Moravec – 29. Stratil, 37. Zapletal, 51. Žiška, 84. Sigmund.

Záhlinice (I. B třída) –⁠ Zborovice (I. A třída) 0:3 (0:1). Branky: 33. a 90. Ordoš, 59. Křejčíř.

Zlechov (I. B třída) –⁠ Morkovice (KP) 1:1 (0:0) – 0:2 na penalty. Branky. 68. Bělaška – 53. Oračko.

Traplice (I. B třída) –⁠ Bystřice pH (KP) 6:5 (4:3). Branky: 13., 22. a 63. Janků, 1. Mikulík, 43. Kolinský, 52. Obdržálek – 18. a 25. Křivánek, 23. a 72. Yaghmuryan, 61. Krajcar.

O. N. Ves (I. B třída) –⁠ Luhačovice (KP) 0:11 (0:7). Branky: 37. a 40. Slobodian, 8. M. Kořének, 9. Novák, 15. Bulejko, 24. Popelka, 35. J. Kořenek, 59. Garaja, 60. Danquah, 65. Kryšpín, 67. O. Červenka.

Nivnice (I. A třída) –⁠ Dolní Němčí (I. A třída) 4:1 (1:0). Branky: 33. Velecký, 55. Soukeník, 55. Bumbalík, 59. Straňák (pen.) - 48. Balajka.

Prakšice (I. B třída) –⁠ Nevšová (KP) 2:6 (2:3). Branky: 5. Slavíček, 10. Helísek – 25. a 40. Hladík, 50. a 80. Švach (obě pen.), 36. Toman, 90. Tomšů.

Nedachlebice (I. A třída) –⁠ Hluk (KP) 0:8 (0:2). Branky: 11. a 87. Chodura, 33. a 73. Dohnal, 51. a 84. Vaďura, 70. Martiš, 75. Bartošek.

Choryně (I. B třída) –⁠ Franc. Lhota (KP) 4:1 (2:1). Branky: 15. a 17. Táborský, 50. Kusein, 77. Tvrdoň – 37. Matúš (pen.).

Vidče (I. A třída) - Rožnov pR R (I. A třída) 3:1 (1:1). Branky: 30. a 90. Mičkal, 56. Basel – 19. J. Bartoš.

Dolní Bečva (I. A třída) –⁠ Hrachovec (KP) 1:4 (1:3). Branky: 13. Růčka – 2. Vaigl, 10. Šafář, 31. Žák, 59. Malý (pen.).

Juřinka (I. A třída) –⁠ V. Karlovice (I. A třída) 1:3 (1:0). Branky: 24. Vavřík – 48. a 58. (pen.) Gášek, 85. Koňařík.

Tečovice (I. B třída) –⁠ Slušovice (KP) 0:3 (0:0). Branky: 48. Surovec, 54. Mydlář, 80. Zbranek.

Val. Příkazy (I. A třída) - Nedašov (I. A třída) 4:0 (3:0). Branky: 20. a 40. Gargulák, 12. Lefko, 74. Kušnier.

Kostelec (I. B třída) –⁠ Brumov (KP) 1:2 (0:0). Branky: 46. T. Křenek – 56. (pen.) a 58. Kocourek.

Hvozdná (I. B třída) –⁠ Štítná nVl (KP) 0:2 (0:2). Branky: 10. Černý, 31. Hnilo.