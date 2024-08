„Utkání mělo od začátku tempo. Náš výkon v prvním poločase však byl podobný tomu v Těšnovicích – byli jsme pomalí, nedůrazní, všude pozdě. Dopouštěli jsme se mnoha ztrát. Mladí kluci z Mladcové chodili do otevřené obrany, trestali nás snad z každé situace. Úvodní dějství jsme klidně mohli prohrát 1:5, 1:6,“ připouští místopředseda Lužkovic Ivo Světlík, jenž sám odehrál 82 minut.

„Po víkendu jsme protočili sestavu. Od začátku hráli ti, co v mistráku byli mezi náhradníky. První poločas byl z naší strany velmi slušný. Vedli jsme 4:2 a klidně mohli přidat dva nebo tři góly. Naopak domácí nám první střely na branku dali gól,“ ohlédl se za prvním dějství trenér Mladcové Jan Somberg.

Druhá půle vypadala zcela jinak. Domácí si před vlastními fanoušky minimálně chtěli uhájit čest, hosté trochu zvonili. A srovnání bylo na světě.

„Říkal jsem, že takto to dál nejde. Přeskupili jsme to, šanci dostali další kluci. Plnili jsme, co jsme měli, vyhrávali jsme souboje, dostávali se do akcí. Najednou se to obrátilo, soupeř i polevil. Zaslouženě jsme vyrovnali. A myslím si, že jsme byli i blíže vítěznému gólu,“ líčí Světlík.

„Místo toho, aby utkání skončilo 8:2 pro nás, druhou půlku úplně vypustíme. Byla to katastrofa! Těm, co tam šli z lavičky, se nechtělo běhat a ostatní zase byli unavený. Za druhý poločas jsem na kluky moc naštvaný,“ zlobil se Somberg.

Zápas rozhodly pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější hosté. Lužkovice se trefily dvakrát, Mladcová čtyřikrát.

„Penalty jsou loterie,“ shodli se zástupci obou klubů.

Domácí borce tak už čeká jen I. B třída, hostující mančaft kromě I. A třídy i čtvrtfinále krajského poháru. V něm se utká s Nevšovou.

Osmifinále Zlínského Poháru KFS

Podlesí – Slušovice 1:2 (1:1)

Branky: 11. Hrabovský – 33. Hargaš, 50. Michalík. Diváci: 150.

Březnice – Nevšová 1:2 (0:0)

Branky: 68. Pavlíček – 56. Strnad, 65. Tomšů. Diváci: 88.

Lužkovice – Mladcová 4:4 (2:4). POKUTOVÉ KOPY 2:4

Branky: 29. a 45. Bossman, 72. a 76. Kolařík – 9. a 35. Ramert, 27. Hanák, 31. Dvořáček. Diváci: 100.

Prakšice – Luhačovice 2:5 (2:1).

Branky: 27. a 36. Jankůj – 46., 48. a 70. Danquah, 14. Jahoda, 66. Hruboš. Diváci: 151.

Zdounky – Morkovice 1:6 (0:3)

Branky: 84. Přibyl – 21. a 40. (pen.) Holoubek, 24. Koláček, 58. Zápařka, 65. Jablunka, 90. Kroutilík. Diváci: 120.

Staré Město – Hluk 0:3 (0:1).

Branky: 42. Sopůšek, 60. Dohnal, 63. Bartošek. Diváci: 213.

Tečovice – Boršice 2:0 (0:0)

Branky: 73. Dorazin, 78. Vlachynský. Diváci: 100.

Kateřinice – Hrachovec se odehraje 21.8., 16.30.