Fotbalisté Polešovic si v bojích o záchranu nejnižší krajské soutěže o něco polepšili. Svěřenci trenéra Jakuba Bilavčíka zvládli středeční dohrávku 17. kola ve Velkém Ořechově, kde v souboji aktuálně nejhorších týmů I. B třídy skupiny C zvítězili 2:0 a přiblížili se čtrnáctému Uherskému Ostrohu na jediný bod.

Brankář Velkého Ořechova Josef Vyorálek neproměnil proti Polešovicím pokutový kop. | Foto: Deník/Libor Kopl

Branky celku ze Slovácka v úvodu druhé půle zaznamenali Adam Jašek s Janem Vaculíkem, domácí brankář Josef Vyorálek za stavu 0:1 ani nadvakrát neproměnil pokutový kop.

„Pro nás je to hodně důležitá výhra. Body jsme nutně potřebovali k záchraně, ale pořád nic jistého nemáme. Bude to boj až do konce,“ tuší polešovický kouč Jakub Bilavčík.

I. B třída sk. C, dohrávka 17. kolo -

TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV – 1. FC POLEŠOVICE 0:2 (0:1)

Branky: 52. Adam Jašek, 61. Jan Vaculík. Rozhodčí: Zpěvák - Dostálek, Kotačka. Diváci: 60.

Velký Ořechov už moc velkou šanci na udržení krajské soutěže nemá, po další domácí ztrátě skončí zřejmě poslední.

„Pokusíme se ještě zabojovat, sezonu nebalíme. I s Polešovicemi kluci makali, poprali se s tím slušně,“ říká domácí kouč Pavel Kopl.

„Pro nás to byl trochu smolný zápas s nešťastným výsledkem. Rozhodně jsme měli na víc,“ cítí Kopl.

První poločas byl poměrně vyrovnaný, hosté z Polešovic ale byli nebezpečnější i fotbalovější. „Mezihru měli rozhodně kvalitnější,“ souhlasí Kopl. „My jsme to zase nahrazovali bojovností a nasazením,“ přidává.

Tým ze Slovácka se po víkendovém střetnutí nemohl pořádně rozběhat, vpředu byl dlouho nepřesný. „Od nás to bylo takové vlažné. Kluci mi po neděli přišli unavení, což nebylo překvapení, protože skoro vůbec netrénujeme, o to jsme to měli složitější. I tak jsme ale byli o hodně lepší. Už v první půli jsme nedali moc šancí, soupeři dobře zachytal Vyorálek,“ hlásil Bilavčík.

Dvě tutovky zazdil Náplava, stejně si vedli i další borci z Polešovic.

Hosté šli do vedení až v úvodu druhé půle. Po centru ze strany si propadlý balon našel Jašek a skóroval.

Velký Ořechov mohl vzápětí výsledek srovnat, ale brankář Vyorálek penaltu nařízenou po faulu na Maňáska neproměnil. Gólman Pavela střelu vyrazil a poradil si i s dorážkou.

Polešovice vzápětí udeřily podruhé a bylo hotovo.

„Ve druhém poločase jsme zkusili všechno. Nasadili jsme i zraněného Martina Baču, ale nestačilo to,“ povzdechl si Kopl.

Hosté už vedení nepustili. Navíc Kaspřákem přidali i třetí branou, kterou sudí Zpěvák kvůli ofsajdu neuznal.

To však Polešovicím nevadilo. Díky výhře 2:0 přiživily šance na udržení v I. B třídě. Potvrdit venkovní výhru se pokusí v neděli doma proti Topolné. Velký Ořechov doma přivítá Lhotu u Malenovic.