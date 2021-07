Situace po podzimní části okresního přeboru vypadala následovně – na první pozici přebývala Lhota u Malenovic, na druhé příčce se nacházela Štípa. Ta ovšem postup do vyšší soutěže odmítla, na řadu se tak dostalo mužstvo Příluk. A to nabídku po důkladném promýšlení přijalo.

Jaká byla vaše první reakce na možnost hrát I.B. třídu?

Upřímně byla váhavá. Příliš jsme nepočítali s tím, že bychom tuto soutěž v příštím roce mohli absolvovat, navíc ve valašské skupině. Byla to tak hlavně otázka na kluky, zda následující sezonu chtějí nastupovat v kraji.

Po podzimu jste v okresním přeboru byli třetí. Nabídku jste navíc řešili až v červnu. Očekávali jste, že byste si kraj mohli zahrát?

Určitě jsme to tak pozdě už neočekávali. Mysleli jsme si, že Štípa bude mít větší zájem. Především jsme tady usilovali o to, aby dorost hrál krajskou soutěž, což byla naše priorita.

Jak dlouho jste o účasti v této soutěži přemýšleli?

Bylo to rozhodnutí kluků. Kdyby řekli, že nechtějí hrát, tak do toho nepůjdeme. Byl to základní parametr, nejednalo se o ambici klubu. Hrají dobrovolně, museli se rozhodnout, jestli do toho hodlají jít.

Jak vám přijetí nabídky nabouralo plány?

Hřiště máme bez problémů, docela kvalitní. Plány nám to tak ani nenabouralo, pořádně to však ukáže až sezona. Doufám, že si kluci uvědomí, co sami rozhodli. Úplně jednohlasné to nebylo, většina ale byla pro. Mladší mají ambice, starší byli zdrženlivější. Vím o dvou hráčích, kteří pravděpodobně budou hrát jen domácí zápasy, možná i skončí. Definitivní to ale není.

V březnu jste naznačil potenciální konec většího počtu hráčů. Změnilo se to postupem?

Docela mě to překvapilo – nic nenaznačuje tomu, že by tomu tak mělo být. Hráči přislíbili, že na většinu tréninků budou chodit. Dnes fotbal není o jedenácti lidech, pořád to je u nás koníček a ne každý má volný víkend.

Jak to tak nyní vypadá s kádrem?

Vzhledem k tomu, že máme „A“ a „B“, tak jsme nikoho pořádně neoslovovali. Pokud někdo hodlá přijít za určitých podmínek a osloví nás, tak ho vezmeme. (Příluky momentálně posílil Jakub Kotík ze Štípy, o další posile se zkušenostmi z krajské soutěže se intenzivně jedná – pozn. red.) Není to ale tak, že bychom obcházeli kluby a někoho chtěli vyloženě za každou cenu. Naše filozofie je do budoucna vycházet z mládeže.

I.B. třídu jste hráli před pár lety. Budete moci z toho čerpat zkušenosti?

Není to tak dávno, čas v této době docela letí. Starší hráči si touto soutěží všichni prošli, někteří dokonce působili v I.A. třídě. Nemyslím si tak, že bychom neměli zkušenosti, mladí si to naopak můžou vyzkoušet. Většina hráčů hrála vyšší třídu, problém s tím nemáme.