„Tečovice měly velkou motivaci, mohly u nás slavit postup. Rovněž my měli o motivaci postaráno, soupeř na jaře neztratil ani bod,“ chtěl Janíček se svými spoluhráči obrat suverénní Bivoj.

Co chybělo k výhře?

Za stavu 2:2 jsme si bohužel už nevytvořili žádnou velkou šanci. I tomu přisuzuji, že jsme nakonec nezískali tři body. Tečovice byly kvalitním soupeřem, také my jsme však potvrdili svoji sílu.

Měli jste v hlavách, že soupeř může slavit postup?

Takto jsme to neřešili. Před každým zápasem se snažíme soustředit sami na sebe. Samozřejmě jsme ale nechtěli, aby zde slavili. Postup si samozřejmě zaslouží. A samotné utkání? Všichni kluci to na hřišti skvěle odmakali. Celkově si myslím, že k vidění byl kvalitní fotbal, obě mužstva se snažila hrát. Padly čtyři branky, diváci si přišli na své.

Jak hodnotíte poslední výsledky Veselé?

Zápasy jsou většinou o nás. V Holešově i Záhlinicích jsme to nezvládli jako mužstvo, dvě následující utkání byla protipólem. Z posledních třech zápasů tak máme sedm bodů.

Vaše duely jsou jako na houpačce, že?

Začátek jarní sezony nám vyšel, zápasy jsme odehráli slušně. Až na dva zmíněné výsledky je povedená. Ještě nám zbývají čtyři kola, budeme se snažit navázat na poslední tři zápasy. Snad znovu nepřijdou výkyvy.

Před Tečovicemi jste skóroval ve třech zápasech v řadě. Jaké je pro vás osobně fotbalové jaro?

Cítím se celkem dobře. Provázely mě problémy s kolenem, což jsem se snažil odstranit cvičením, úplně moc to nezabíralo. Teď beru prášky na uvolnění, zabírá to. Je to dobré, můžu trénovat. Navíc mám naběhané.

Zimní přípravu jste měl individuální.

Na umělky jsem nechodil, radši jsem si šel zaběhat tady na přírodní trávu. Koleno jsem šetřil. Akorát jsem si šel zahrát fotbálky. Přípravu jsem jinak absolvoval, v tom žádný problém nebyl.

Plánujete nastupovat i v další sezoně?

Pokud zde bude fotbal pokračovat a držet mě zdraví, tak určitě ano. Hraní mě pořád baví. Kdybych fotbal neměl rád, určitě ho nehraju. K Veselé mám navíc vztah od mala. Jsem rád, že tady asi skončím.