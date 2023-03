Jaké zápas byl nejhorší?

Nejvíce jsem asi zklamaný z utkání v Ludkovicích, kdy jsme nebyli schopni vstřelit pojišťující branku a domácí nás za to svou velice jednoduchou hrou v závěru z jedné akce potrestali.

Na jaké podzimní duely naopak vzpomínáte nejradši?

Nejpovedenější zápasy jsme paradoxně sehráli proti nejlepším týmům soutěže, Veselé a Slušovicím B, bylo to první a poslední domácí kolo. Shodně jsme vyhráli 4:0. Byla to jediná vítězství před našimi fanoušky. Vždy rozhodl vstup do utkání a celkově první poločas. Kvalitně jsme hráli i prot Kroměříži, proti Hanákům to ovšem nebylo podloženo výbornými výsledky.

Čím to, že se vám dařilo právě proti kvalitnějším týmům?

Tito soupeři chtěli hrát fotbal, otevřenou partii. Prostě na rovinu si to rozdat. Navíc jsme s nimi neměli co ztratit, paradoxně se nám tak lépe dařilo právě proti týmům z vrchních pater tabulky. Pro diváky to byla zajímavá utkání.

Sám jste to nastínil, vaše výkony byly kolísavé. Čím si to vysvětlujete?

Do většiny zápasů jsme šli jako favorité, soupeři většinou zalezli a my hráli do plných. Ač jsme často byli aktivní, tak jsme měli bodové ztráty.

Po podzimu jste osmí, na kontě máte 18 bodů. Kde je potenciál týmu?

Potenciál Tečovic je velký, rozhodně můžeme být v TOP 5, řekl bych, že i v TOP 3. Kvalita většiny kádru je větší než na I. B třídu.

V TOP 3 je však suverénní rezerva Kroměříže, stejně jako kvalitní týmy z Veselé a Březnice…

Kroměříž „B“ bych v podstatě ani nepočítal, ta si jede svoji soutěž. K nám navíc přijela s hráči z „A“. Veselá, Březnice nebo i Slušovice B jsou kvalitní, věřím, že výkonnostně jsme na tom stejně. Navíc nemáme nějaké starší borce, v budoucnu můžeme být jenom lepší.

Podzim jste uzavřeli na konci října. Jak od té doby probíhá příprava?

Do vánoc jsme se jednou týdně scházeli na umělce v Sazovicích, byli jsme tam ještě v polovině ledna. Oficiální přípravu jsme oproti některým týmům začali později, až prvního února. Je důležité, že jsme si od fotbalu odpočinuli, aby nám nedošel dech. Abychom nebyli přehlceni.

Byli jste i na soustředění, že?

Na tři dny, od pátku do neděle, jsme vyjeli do Morkovic. Hned v pátek jsme hráli s domácím týmem 4:5. Náročné to bylo pro všechny. Nemělo to však jenom fotbalový charakter, ale také stmelovací.

Máte za sebou i další zápasy?

Hráli jsme ještě s Luhačovicemi, prohráli jsme 0:3. Naposledy jsme nad dorostem Baťova zvítězili 8:5. O víkendu nás čeká zápas s Malenovicemi.

Vidíte ve hře progres?

Úplně ne, scházíme se jak švábi na pivo, tréninková morálka není ideální. Látáme to všelijak možně s kluky z „B“. První dva zápasy jsme navíc sehráli s kvalitními soupeři, kteří jsou o dvě třídy výše, takovou roli v soutěži mít nebudeme. Proti dorostu Baťova nás trestali rychlí hráči, z brejků. Až druhý poločas byl takový, jaký bych si představoval.

Co stojí za horší tréninkovou morálkou?

Na podzim to ještě bylo jakž takž. Teď se do toho promítly pracovní povinnosti, mladí kluci se připravují na vysoké školy. Navíc máme nějaká zranění z podzimu. Je to vše dohromady. Takové problémy však má 90 % týmů. Chodí nás od osmi do dvanácti lidí, maximem je čtrnáct. S tím spokojený nejsem.

Jak to konkrétně vypadá se zraněními?

Už se to vleče dlouhou dobu. Mladí kluci měli problémy v tříselné oblasti. Tomáš Sovadina trénuje, postupně se dostává do zátěže. Pavel Šesták ještě nezačal. Dlouhodobě mimo je Michal Dorazin, ani on ještě netrénuje.

Ovlivnilo to pohyby v kádru?

Nemáme nikoho, kdo by přišel, ani odešel. Pomáháme si s kluky z dorostu a „B“.

V Tečovicích trénujete půl roku, zároveň jste hrajícím trenérem. Jak vše zvládáte zkombinovat?

Už jsem si na to docela zvykl. Bylo to jakž takž. Kluci si nestěžovali, jsou rádi, že je někdo řídí, ví, co mají dělat. Berou mě jako parťáka na hřišti.