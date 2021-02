Své myšlenky okamžitě vysvětluje. „Půlroční až roční výpadek pro některé bude znamenat, že do vlaku už nenaskočí. Dříve se řešily problémy, že někdo nemohl, fyzicky nestačil. Nyní to může být o tom, že se budou obávat kvůli nákaze,“ ví dobře.

Co se ekonomického směru týče, tak v tom u aktuálně 11. týmu I.B. třídy skupiny B problémy nevidí. „Za náš klub jsem finančně klidný, prostředky a financování si řešíme v rámci obce, nemáme placené hráče ani trenéry,“ přibližuje Kunorza.

Jisté zneklidnění přesto pociťuje. „Jako předseda cítím zodpovědnost, že se investovalo do do hřiště. Bylo by hloupé, kdyby to nebylo využívané ani mládežnickými týmy,“ poukazuje na nedávné vylepšení.

Fotbalové soutěže se původně měly znovu rozjet už příští víkend, zhoršující se epidemiologická situace v zemi však dává důvod ke skepsi. „Sezona se podle mého názoru nedojede. Přál bych si, aby se odehrálo alespoň několik zápasů a dohrála se podzimní část,“ odhaduje potenciální termín na přelomu dubna a května.

Filip Kunorza se v Ludkovicích kromě sportu stará také o kulturu. Tedy záležitosti, které by lidem měly přinášet radosti. „Náplní by mělo být rozdávání a šíření optimismu. Situace to ale nedovoluje. Co totiž čteme v novinách, tak brzkému rozjedu nevěřím.“

Až se však znovu začne hrát, tak nehodlá zůstat pozadu, ale naopak být napřed. „Děláme vše pro to, abychom se připravili, až nám to možnosti dovolí – jednak sportovně, ale i materiálně, v přípravě hřišť,“ mluví o nezbytných záležitostech.

Ludkovice se po neúplném devátém kole nachází na deváté pozici I.B. třídy skupiny B. Na poslední Slavkov pod Hostýnem disponují náskokem osmi bodů. „I přes postavení ve druhé půlce tabulky hrůzu nemáme,“ nehodlá připouštět žádné problémy.

Jak nyní probíhá příprava týmu?

„Hráči se připravují individuálně, nic oficiálního to není. Necháváme to na zodpovědnosti hráčů, aby se po návratu před sebou a fanoušky necítili trapně,“ usmívá se Kunorza.

Větší změny v kádru by nastat neměly. „Pohyby jako takové neplánujeme, spíše do toho chce dostávat naše mladé kluky. Doplnění týmu pořešíme vlastními dorostenci, na které spoléháme.“

Hlavním přáním Filipa Kunorzy je, aby se situace v zemi co nejdříve ustálila. „Jde nám o to, aby se něco začalo dít, aby se to tzv. vrátilo do normálu. Pořád si myslím, že pohyb venku a na tréninkových plochách je bezpečný," uzavírá.