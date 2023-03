Průběh přípravy „Příprava byla celkem náročná. Začínáme identicky s A-týmem, pracujeme s ním souběžně, osa „béčka“ trénuje s „áčkem“. Absolvovali jsme deset zápasů – hráli jsme s divizními týmy, s týmy z krajského přeboru a jeden s mužstvem z I. B třídy. Dosáhli jsme na čtyři vítězství, třikrát jsme remizovali a třikrát prohráli. Promíchali jsme to jak se stabilními kluky z „áčka“, tak dorostenci. Nejmladší z nich byl Buksa, který je ročník 2007. Všichni hráči měli dobrý přístup. Pouze nám odešel Adam Dobrý do Morkovic, které hrají krajský přebor. Řekl bych, že u něj už je to uzavřená kapitola. Samozřejmě však má možnost se ukázat.“

Prolínání s A-týmem

„Chceme mít co nejširší kádr pro A-tým, proto máme i projekt B-týmu. S ním si nyní procházíme právě I. B třídou. Kluci mají kromě těchto zápasů velmi kvalitní utkání v mezisezoně. Jsou výborně nastaveni, dobře trénují, všichni se přibližují vyššímu fotbalu. Zlepšují se. Kvalita A-týmu je na druhou stranu tak vysoká, že výborní hráči sedí na tribuně. Pevně věřím, že kdyby byl velký průšvih, tak mladí kluci by obstáli.“

Příchod posil do A-týmu jako demotivace pro mladé hráče

„Částečně to pro ně může být demotivující. V ten moment to ale pro ně končí. Vzhledem k abnormálně velké konkurenci si to tak vyhodnotil Adam, který se rozhodl mít jistotu a méně konkurenční prostředí. Mladé hráče právě konkurenčnímu prostředí učíme. Kromě herní a kondiční stránky musí být také mentálně odolní. Je na nich, jak daleko budou pracovití a ochotni daleko zajít a dostat se na hranu odolnosti. Kdybychom byli méně ambiciózním klubem, tak kluci z „béčka“ už mají více minut v MSFL. Jsem přesvědčený, že trpělivost je může katapultovat do druhé ligy. Když pak půjdete do jiného prostředí, tak spadne morálka, přestanete růst. Někdo se tak může cítit lépe, může to pro něj být vysvobození či úleva. Kdo vydrží, tak se v tom umí pohybovat a delší dobu hraje vyšší soutěž.“

Slušovice B (komentuje trenér týmu David Gajdůšek)

Průběh přípravy

„Začali jsme okolo 11. ledna, trénovalo se dvakrát týdně. Připravovali jsme se na umělých površích ve Slušovicích a také na Vršavě. Každý trenér si to vždy jistě představuje o fous lepší, kluci to však vzali poměrně zodpovědně, s počtem i přístupem můžu být spokojený.“

Přípravné zápasy

„Odehráli jsme čtyři přípravná utkání. S Malenovicemi jsme vyhráli 6:2, Hvozdnou porazili 3:1. S Dolní Lhotou jsme si poradili 2:1. Naposledy jsme teď v neděli prohráli s Mladcovou 2:3. Postupem času to nabíralo na kvalitě, pořádně však ukážou až soutěžní zápasy. Uvidíme, jak se budeme cítit při přechodu na přírodní povrch, jak se nám podaří adaptovat.“

Prolínání s A-týmem

„Každé mužstvo si jelo to svoje. Máme to rozdělené, víme, kdo kam patří. Na jaro bychom měli mít k dispozici 17 kluků plus případné doplnění z dorostu. Někteří v nich na konci jara skončí, pak přejdou do mužské kategorie. Žádný pohyb mezi „A“ a „B“ jinak momentálně nenastal. Byli však dva adepti na první tým – jednak tam bylo zranění, jednak pracovní vytížení.“

Zranění?

„Jeden z hráčů určitě nestihne začátek jara. Věřím ovšem, že se v průběhu sezony ještě zapojí. Další naopak bude na úvod s námi, během jara kvůli plánovanému zákroku odpadne.“

Holešov B (komentuje trenér týmu Miroslav Gerát)

Průběh přípravy

„S přípravou jsme začali 11. ledna, kdy jsme měli zahajovací trénink. Scházeli jsme se dvakrát týdně, o víkendech jsme pak absolvovali přípravné zápasy. Odehráli jsme šest utkání – buď s týmy okresního přeboru, nebo týmy z I. A třídy. Jedno utkání jsme prohráli. Na konci února jsme se v Rusavě zúčastnili soustředění, kromě běhání v tom byla umělka i regenerace.“

Prolínání s A-týmem

„V zimní přípravě jsme od sebe odděleni, A-tým i B-tým má svůj mančaft. V podstatě jsme to tak nijak nemíchali, pouze tři „dorazovky“ s „A“ absolvovali přípravu. Jelikož se první tým doplnil, tak se s nimi bude počítat v našem „B“. Dorostence se teď celkově snažíme nachystat na mužský fotbal. Někteří kluci do něj nakoukli už na podzim, na jaře do toho bude ještě více sahat.“

Změny v kádru

„Není tu žádná vidina posil, jak už jsem však zmínil, více začnou nastupovat dorostenci, někteří už s přesahem do A-mužstva. Pouze nás opustil George (Amoako Danquah – pozn. red.), který bude hájit dres Luhačovic. Za celý rok u nás si o toto angažmá řekl. Strávil tam celou přípravu, vstřelil i nějaké branky. Pro náš mančaft vykazoval skvělou herní činnost, dával důležité góly. Dokázal to na sebe strhnout. Třeba v Luhačovicích ještě více vynikne.“

Zranění

„Docela se nám vyhýbala. Pouze Michal Olša měl na začátku přípravy problémy s lýtkem, měl třítýdenní klid. Už se ale zapojil zpátky. Na jaro budeme kompletní.“