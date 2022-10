Zlíňanům k bodům nepomohla ani vedoucí branka Toma Slončíka. Domácí totiž poločasové vedení neudrželi a po dvou gólech Martina Kostky slavili výhru mladíci ze Slovácka.

I. Celostátní liga dorostu, 13. kolo

Výsledky: FC ZLÍN U19 – FC SLOVÁCKO U19 1:2 (1:0)

Branky: 36. Tom Slončík - 73. a 83. Martin Kostka. Rozhodčí: Volek - Tomanec, Novák. Diváci: 183.

FC ZLÍN U17 – FC SLOVÁCKO U17 1:1 (0:1)

Branky: 56. Martin Tesař - 9. Tomáš Bílek. Rozhodčí: Tomanec - Volek, Novák. Diváci: 50.

„Dnes nemůžu klukům vytknout snahu, přesto bylo na Slovácku patrné, že si jde za dobrým výsledkem o něco zarputileji a hladověji než my. Utkání se rozhoduje v šestnáctkách a tam byl soupeř efektivnější. Nám se tolik herně nedařilo, přesto jsme šli do vedení a mohli jsme hrát ve druhé půli ve větším klidu a trpělivě čekat na svoje šance. Místo toho jsme individuálními chybami nabídli góly Slovácku, které toho využilo. Bohužel se nám to stalo opakovaně, kdy jsme dobře rozehraný zápas prohospodařili v závěrečné fázi,“ mrzelo zlínského kouče Jaroslava Matějíčka.

Jeho tým se proti dobře organizované defenzivě Slovácka v první půli příliš neprosazoval, přesto se jí po jedné z akcí podařilo propasírovat balon do pokutového území, kde jej uklidil do sítě Slončík. Hosté v první půli hrozili jenom nedotaženými brejky.

„Věděli jsme, s čím Slovácko přijede, ovšem příliš se nám nedařilo rychleji otáčet těžiště hry a ze stran jsme soupeře nezasypali množstvím centrů do šestnáctky, což byla cesta k úspěchu. Povedlo se nám to snad jenom třikrát, jednou z toho byl gól, ale to bylo málo. Naše rozehrávka byla hodně stereotypní a neúčinná,“ posteskl si Matějíček.

Po změně stran se žlutomodří herně přece jen zvedli, jenomže Hamalčíkův pokus obrana zablokovala a pokus Ovesného vychytal gólman. Celek z Uherského Hradiště nepříjemné chvíle přečkal a výsledek po sólu a přesné trefě Kostky nejprve srovnal, ale stejný hostující hráč po centru do vápna pak skóre otočil. Ze závěrečného tlaku už rezultovala pouze hlavička Malenovského, proti níž zakročil Urban.

Z bodu se tak radovala pouze sedmnáctka ševců po remíze 1:1. „Celkově jsme si v součtu obou poločasů vypracovali více brankových příležitostí a je škoda, že jsme proměnili jedinou. Na druhé straně první poločas se nám nepovedl, museli jsme dotahovat, takže bereme i bod,“ uvedl zlínský kouč Radek Matulík.

„Slovácko bylo v první půli po všech stránkách lepší. Bylo pohyblivější, lépe kombinovalo, zatímco naše sebevědomí po inkasovaném gólu spadlo dolů a dlouho trvalo, než jsme jej zase našli,“ uznal domácí trenér.

Po změně stran se však role protočily. Sedmnáctka ševců soupeře přitlačila, po rohovém kopu zaslouženě srovnala, jenomže žádnou z dalších šancí již nedokázala přetavit ve vítězný gól.