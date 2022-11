Domácí favoritovi až do 31. minuty odolávali. Až teprve v této pasáži zápasu otevřela skóre po ráně z dálky pod břevno Tomanová. Za tři minuty to bylo po rychlé akci Lindákové 0:2.

TRINITY ZLÍN – SPARTA PRAHA B 1:4 (0:2)

Branka Zlína: Marholtová.

Zlín: Matlachová – Hrubá, Vyvlečková, Petra Ševčíková, Rozsypalová, Marholtová, Machů, Nela Ševčíková, Korvasová, Bártlová, Žalková. Střídaly: Novosadová, Hájková, Martináková, Kalandrová. Trenérka: Pavla Červenková. Vedoucí družstva: Pavel Sklenář.

Mírná převaha Sparty pokračovala i ve druhém poločase. V 55. minutě se postarala po střele z úhlu o tříbrankový náskok favorita Marcinková. Ve dvaasedmdesáté minutě vedly Pražanky už 4:0. Jejich čtvrtou branku vstřelila Skrčená. V závěru utkání se gólu dočkal také Zlín. V 84. minutě porážku domácích zmírnila po proměněné penaltě Barbora Marholtová.

,,Hosté, kteří mají v sestavě několik českých reprezentantek do 19 let, působili od začátku zápasu sebevědomě. Sparťanky lépe kombinovaly a měly víc balón pod kontrolou. My jsme také nehráli špatně. Problémy nám ale dělala rychlost útočnic hostujícího celku. Ve druhé půli jsme dokonce hru v některých pasážích střetnutí vyrovnali. Nicméně do koncovky jsme se moc nedostávali. Družstvo však bojovalo až do konce duelu. Díky tomu jsme favoritovi soutěže vstřelili alespoň čestnou branku,“ hodnotil poslední podzimní druholigový zápas vedoucí zlínského týmu Pavel Sklenář.

V tabulce Zlín přezimuje na posledním 8. místě.

Nyní má ženská 2. fotbalová liga téměř pět měsíců dlouhou zimní přestávku. Jarní část soutěže začíná na konci března. První jarní utkání Zlín odehraje v neděli 26. března na brněnském hřišti SK Líšeň.

Zlínským fotbalistkám ale podzimní sezona ještě nekončí. Ve čtvrtek 17. listopadu budou hrát v Loděnicích u Opavy 2. kolo Poháru žen FAČR. V případě postupu by se ve 3. kole Zlín doma střetl v krajském derby s prvoligovým týmem 1. FC Slovácko. Tento zápas by se hrál v sobotu 26. listopadu, nebo neděli 27. listopadu.