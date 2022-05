„Jedná se o první mistrovské fotbalové utkání žen na tomto stadionu, proto si nenechte ujít možnost přesvědčit se, že holky ve žlutomodrém také umí hrát fotbal, a přijďte povzbudit zlínské fotbalistky,“ láká fanoušky do hlediště vedoucí Pavel Sklenář.

Týmu vedenému hlavní trenérkou Pavlou Červenkovou už má triumf v Moravskoslezské lize žen jistý. Před druhým Prostějovem má totiž tříbodový náskok a i když na Letné ve čtvrtek prohraje, díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů nepustí Hanačky před sebe. „Prostějov jsme třikrát porazili, jednou jsme s ním prohráli a jeden duel skončil remízou,“ připomíná Sklenář.

Zlíňanky navíc ještě čeká závěrečný duel s Hodonínem, který doposud nezískal ani bod, takže výhra slováckého celku v Baťově městě by se rovnala obrovské senzaci.

Machů a spol. ale chtějí uspět v obou zbývajících zápasech.

Vítěz Moravskoslezské fotbalové ligy žen postupuje do baráže o postup do druhé ligy. Soupeřem bude 1. FK Příbram. „Hrát by se mělo čtvrtého nebo pátého června,“ informuje Sklenář.