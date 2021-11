„Všechny branky padly díky spoluhráčům, víceméně jsem to jen doklépaval do branky. První mi přichystal skvěle hrající David Šenkeřík, druhou pro změnu Pavel Opravil. Vážně se jednalo o zásluhu celého týmu. Byl jsem jen pomyslnou třešničkou,“ chválí své spoluhráče někdejší mládežník Fastavu Zlín.

Chovancovi to v neděli dopoledne skutečně pálilo – poslednímu podzimnímu soupeři v průběhu 12. a 26. minuty zasadil čtyři direkty. Hattrick završil za pouhých deset minut. „Bylo to vskutku rychle, dřív se mi něco podobného nepodařilo,“ přiznal borec, který se už v minulosti trefil čtyřikrát za Slavičín "B". Tehdy to však byla „pouze“ I. B. třída.

Takto skvělý střelecký počin Marka Chovance samotného překvapil. Zvláště kvůli okolnostem před zahájením dopoledního duelu. „Na rozcvičce jsem netrefoval bránu. Klukům jsem tak říkal, že nedám ani jeden gól. Po zápase mi to s radostí připomněli,“ směje se útočně laděný hráč Brumova, jenž v 79. minutě požádal o vystřídání.

I díky autorovi deseti podzimních branek letošního ročníku Krajského přeboru Brumov zvítězil 4:2. „Výborně nám vyšel začátek, měli jsme skvělou dvacetiminutovku. Hodně nám pomohl první gól. Vždy, když se nám to podaří, tak vítězíme,“ připomněl pět letošních výher svého mužstva.

Nechybělo přitom mnoho a brumovští by v letošní sezoně hráli Divizi E. Na poslední chvíli však přišlo odhlášení ze soutěže a usazení se o ligu níže. „Volal mi trenér Martin Kolář, že půjdeme do kraje. Tento krok mi nevadil, hlavně jsem si přál, ať se dostaneme na vítěznou vlnu a znovu se vyhrává. Aby nás to znovu začalo bavit. Dříve jsme dostávali dardy, šestky či sedmičky a domů chodili otrávení,“ vrací se Chovanec ještě k loňskému nevydařenému ročníku.

Svěřenci Koláře za třináct zápasů získali osmnáct bodů, po podzimu jsou tak až na sedmém místě páté nejvyšší soutěže. Brumovští by přitom patrně očekávali více. „Bohužel nepřišlo posílení, dává se tak o to větší šance mladým. Nastupují kluci z „B“. Hrají však velmi dobře. Na druhou stranu lidé čekávali vyšší umístění.“

Mančaftu především nevyšly zápasy proti předním týmům. I když si vyšlápl na dosud třetí Slušovice, tak prohrál s prvním Baťovem, druhými Luhačovicemi i čtvrtou Napajedlou. „Baťov je v laufu, má šikovné mladé hráče, kteří si prošli Zlínem. Doma na umělce je navíc hodně dobrý. Luhačovice nás přehrály, Napajedla zase prokázala zkušenosti, kraj už hraje dlouho. Bohužel se nám tyto zápasy nepodařilo vyhrát, což se odrazilo na našem postavení,“ uvědomuje si Chovanec, který se svými spoluhráči ztrácí dvanáct bodů na první Baťov.

Sám Marek Chovanec prošel mládežnickými kategoriemi Zlína. „Hodně rád na to vzpomínám. Dalo mi to hodně. Byl jsem ještě v „U-16“, o kategorii výše jsem už nedostal šanci. Byl jsem pak poslaný do mateřského Brumova, už v sedmnácti jsem začal hrát divizi,“ přiblížil třetí nejlepší střelec Krajského přeboru.