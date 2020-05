„Z jara jsme neměli strach, sestup jsme si nepřipouštěli. Zimu totiž kluci dobře a poctivě odtrénovali, troufnu si říci, že tak tvrdou a běhavou přípravu nikdy neměli. Fyzicky na tom byli jinde, než během nevýrazného podzimu,“ pochvaloval si kouč Štítné Pavel Prešnajder.

Kde tvrdě vydřená kondička ze zimních měsíců je nyní, se ale neodváží odhadovat.

„Kluci měli individuální plány, ale pochybuji, jestli je někdo plnil. Možná pár jedinců,“ je realistou mladý, ale zkušený trenér.

Jak dál, ukáží příští dny. Nyní ještě další společná příprava naplánována není, neví se, kdy se hráči opět potkají na zeleném pažitu.

„V příštím týdnu bychom se měli sejít s předsedou klubu a pobavit se, co a jak bude dál,“ přiznal Prešnajdr, který zatím netuší, jaká bude jeho role v klubu.

„Po jednání budeme všichni moudřejší,“ stručně doplnil.

Kádr by se podle všeho zásadně měnit neměl.

„Tvoří jej tři čtyři zkušení hráči obklopení mladými kluky. Během zimy se nám podařilo získat na půlroční hostování bratry Šebákovi a další dva hráče, naopak do Strání měl nakročeno Spáčil. Těžko říci, co bude platit pro podzim, ale nějaký pohyb v kádru bude,“ přiznal.

I přesto by podle kouče měl mít současný tým na klidné účinkování v krajském přeboru.

„Pro Štítnou je to ideální soutěž, ale asi strop. Jsou zde ale hráči, kteří by k fotbalu přistupovali zodpovědněji, měli by více než na kraj,“ je přesvědčen Pavel Prešnajder, jenž volnější čas minulých dnů využil k práci okolo svého domu.