„Pan majitel postupně během šesti měsíců vylepšoval zázemí. Je zde zařízená odpočinková místnost – je tam kávovar, šipky a tak dále. Na regeneraci koupil dvě kádě na ledovou vodu. Jsou to důležité maličkosti,“ pochvaluje si hrající trenér prvního týmu soutěže Tomáš Josl.

V současné době se vinou epidemiologické situace v zemi jeho svěřenci na stadionu scházet nesmí, ještě před zavedenými restrikcemi si však pochvaloval další náležitosti.

„Na každý trénink jsme měli suplementaci, ovoce, zajištěný pitný režim, což na Chropyni hrající I.B. třídu jsou velmi nadstandardní podmínky. Chtěl jsem, aby to fungovalo, jak jsem byl zvyklý. Nechci a nebudu tomu ustupovat. Funguje to, kluci na tréninky chodí natěšení, po konci to mají stejně. Klub je na tom velmi dobře, vedení plní, co jsem po něm chtěl,“ libuje si bývalý hráč Jihlavy, Žižkova nebo rumunského Rapidu Bukurešť.

Vinou velmi omezeného režimu však hráči Chropyně na tento luxus momentálně musí zapomenout. Přípravu na jarní část sezony, která by podle původního rozpisu měla začít za měsíc, se však chystají velmi poctivě.

„Kluci obdrželi plány – v jedné aplikaci máme vytvořenou komunitu, jsou tam veškeré tréninky. Naběháno máme přibližně už 130 kilometrů,“ přibližuje Josl.

„Kromě běhání je v tom obsaženo také posilování, jedná se o komplexně vypracované tréninkové plány.“

I když restrikce toho příliš nedovolují, tak fotbalisté Chropyně pilují fotbalové záležitosti.

„Jeden den v týdnu vždy přicházejí po dvou, pracujeme s míčem. Jelikož jsou stadiony uzavřené, děláme to bokem. V tomto směru ani jinak nemůžeme,“ uvědomuje si Tomáš Josl.

Vzhledem ke statusu amatéra však ne všichni vždy můžou plány dodržovat.

„Jak kluci pracují, jsou vytížení, nemají čas. Z celého kolektivu plán plní cca 60%. Není to špatné číslo, ale v konečné fázi se může ukázat. I když to nerad slyším, musím akceptovat. Fotbal mají pro zábavu, priorita je pro ně práce,“ zdůrazňuje.

Ze současného týmu by nikdo odcházet neměl, příchody se případně dořeší později.

„Myšlenky na pohyby v kádru prozatím nebyly. Spíše uvidíme, až se rozběhne soutěž, jestli něco bude potřeba dořešit. Spíše však asi ne. Kádr máme slušný. Pro nás je priorita, abychom dohráli čtyři pět kol a bylo nám započítáno 50% odehraných zápasů. Aby LFA to akceptovala a byla propustná.“

36letý Josl i přes momentální situaci v zemi zůstává optimistou.

„Pevně věřím, že se soutěž rozjede, do března je pořád času dost. Záleží na rozumných krocích vlády. Neuvědomuje si, že profesionální sport je závislý na tom amatérském,“ uzavírá.