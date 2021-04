Svěřenkyně trenéra Karla Rady v Thunu nezvládly penaltovou loterii, po porážce v odvetě s domácím Švýcarskem 2:3 na pokutové kopy přišly o velkou akci, historický premiérový postup na mistrovství Evropy.

„Za mě je to velká škoda, protože podobná šance už se nikdy nemusí opakovat,“ míní šéftrenér ženské složky v prvoligovém Slovácku Miroslav Zbořil.

Český tým Švýcarkám nedokázal oplatit dvě vysoké porážky z předchozí evropské kvalifikace, ani dvě remízy 1:1 nakonec na postup nestačily. „Musím říct, že se vůbec nepotvrdily prognózy, které považovaly Švýcarky za jasného favorita. Oba zápasy byly naprosto vyrovnané. Nevím, zda to bylo naší hrou, připraveností nebo nekvalitou soupeře, ale za mě se přes Švýcarsko dalo postoupit,“ je přesvědčený.

České fotbalistky nepostoupily na evropský šampionát ani na třetí pokus, byť tentokrát měly k premiérovému startu na závěrečném turnaji nejblíže. Při obou předchozích účastech v play off v letech 2005 a 2009 nestačily na Itálii.

„Po losu se říkalo, že Švýcarsko je jasný favorit, že můžeme jenom překvapit. Realita ale byla jiná. Dvojzápas ukázal, že soupeř nemá žádný extra tým. Oba zápasy byly naprosto vyrovnané, možná v tom prvním jsme byli o něco lepší,“ říká Zbořil.

Úterní zajímavý duel skončil v normální hrací době i po prodloužení stejně jako úvodní utkání v Chomutově nerozhodně 1:1. Skóre v Thunu v 51. minutě otevřela Kateřina Svitková, hned za osm minut vyrovnala střídající Coumba Sowová.

„Chyba byla, že jsme v prvním utkání dostali zbytečný gól z penalty v poslední minutě, 1:1 nebyl dobrý výsledek do odvety. I v ní jsme šli sice do vedení, ale brzy jsme inkasovali, penalty už byla loterie,“ ví Zbořil.

Radův tým v uplynulé kvalifikační skupině skončil na druhém místě za Španělkami a nevešel se mezi tři přímo postupující celky z druhých míst.

„Tento tým byl dlouho pohromadě. Některé hráčky už mají svůj věk. Uvidíme, zda budou chtít dál pokračovat, Určitě dojde k obměně, ale skok třeba z reprezentační devatenáctky do ženského národního týmu je strašně velký,“ připomíná.

„Třeba Sonntagová s Pochmanovou to zvládly, ale to jsou spíše výjimky. Musíme být hlavně trpěliví ve východě. Je jasné, že další fotbalistky nedorostou hned,“ pokračuje.

Zbořil ale o český ženský fotbal strach nemá. Sám se ho společně s kolegy ve Slovácku snaží posouvat dál dopředu. „Záleží nejen na hráčkách, ale i na práci nás trenérů, abychom vychovali další děvčata. Spousta z nich ale působí v zahraničí, pořád před sebou mají nějaký čas na zlepšení. Věřím, že když se náš národní tým vhodně doplní, bude mít ještě větší sílu,“ přeje si nejen Zbořil.

Trenér Slovácka Bláha vyzdvihl Martínkovou

Trenér žen Slovácka Petr Bláha hodnotil vystoupení českých fotbalistek v barážovém dvojutkání proti Švýcarsku i přes nepostup pozitivně. „Holky odehrály velmi slušné zápasy. Hlavně odveta na půdě Švýcarek byla z naší strany ještě kvalitnější než domácí duel. Holky opravdu odvedly kus dobré práce,“ oceňuje.

Bláhovi se líbila samotná hra i přístup českých reprezentantek. „Bohužel jsme v rozstřelu neměli potřebné štěstí,“ povzdechl si.

Smůlu měl Radův tým už ve druhé části prodloužení, kdy Svitková trefila z přímého kopu horní část břevna. Brankovou konstrukci dvakrát zasáhly Češky i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu. Pokutové kopy přitom měly výborně rozehrané, neboť první dvě švýcarské exekutorky selhaly. Ve čtvrté sérii však Martínková s přispěním gólmanky trefila jen tyč a Svitková následně pouze břevno.

„Na děvčata asi padla tíha okamžiku. Dobře věděla, že jde o velkou věc. Zafungovala psychika, hráčky to určitě měly v hlavách. I to byl možná důvod toho, proč jsme v penaltách neuspěli,“ míní. „Protože po herní stránce to bylo z naší strany dobré. Výkon snesl parametry, měl kvalitu,“ přidává.

Aby české fotbalistky mohly konkurovat úředním evropským týmům, musí podle kouče Bláhy podobné výkony opakovat neustále. „Není to jenom o těchto dvou zápasech, které nám opravdu vyšly. Takto musíme hrát dál,“ burcuje. „Ale na děvčatech bylo vidět, že hrají v obrovském tempu. Jsou odvážné, napadají hodně vysoko. Aby to vydržely po celou dobu utkání, musí na to mít i kondici. Pak se můžeme rovnat s těmi kvalitními evropskými týmy,“ dodal.

Další kvalifikační cyklus začíná na podzim, tentokrát se bojuje o postup na mistrovství světa. Losování kvalifikačních skupin proběhne 30. dubna. Před Češkami je další velká výzva. „Vždycky je co zlepšovat. Naše nová generace má na to, aby se někam posunula. Je to ale nejen o hráčkách, ale i přístupu a nás trenérech, jak děvčata na těžké utkání připravíme,“ uvědomuje si. „Není to jenom o talentu hráček, ale i nasazení, chtění. Děvčata i trenéři musí fotbal milovat, dávat mu maximum. Jedině tak se můžeme posouvat,“ míní.

Kouč Slovácka ocenil především výkon dlouholetých opor Martínkové a Bertholdové. „Patří ke starší generaci, mají velké zkušenosti. Právě na nich se mi líbí, jak hru prožívají, dávají do toho emoce. Nechtějí prohrát, což je snad nejdůležitější věc,“ prohlásil.

Právě od klíčových hráček Sparty se mají mladší spoluhráčky co učit. „Je to problém mladé generace nejen fotbalistek a fotbalistů. Musí jít do utkání s tím ho chtít vyhrát, dát do něj všechno. Ne se jenom plácat po ramenou, že jsme odehráli dobré utkání, nic se neděje. Muset je špatně, zato chtít sami je správně. A právě mezi tyto vítězné typy patří třeba právě Martínková, která je i v jejích letech pro reprezentaci nesmírně platná,“ oceňuje Bláha.