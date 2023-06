Jako mistři Evropy se domů vracet nebudou, i tak zaslouží aplaus, obrovskou pochvalu za skvělou reprezentaci kraje, celého Česka. Fotbalisté Zlínského KFS skončili v Region's Cupu těsně před branami finále, stejně jako výběr z Bavorska získali velmi cenný bronz.

Krajský výběr Zlínska (červené dresy) ve druhém zápase finálového turnaje Region’s Cupu zdolali Portugalsko 1:0 a přiblížili se postupu do finále. | Foto: Aleš Strouha, FAČR

„Cesta, kterou jsme šli ušli, bylo dlouhá a krásná. Žádný ze soupeřů nás neporazil. Sice nyní panuje zklamaní z toho, že to na finále nestačilo, ale i třetí místo je to obrovský úspěch,“ vnímá trenér Lukáš Motal.

Hrající kouč divizních Skaštic, který zároveň působí coby asistent v Hanácké Slavii Kroměříž, vyzdvihl týmovost, úžasnou partu.

„Jsem rád, že mě kluci vzali. Od každého z nich jsem cítil vzájemný respekt. Za mě to byl výborný projekt. Nikdo z nás nelituje, že do toho šel. Máme krásný zážitek na celý život. Máme nové kamarády, vytvořili jsme si silná pouta,“ říká bývalý záložník ligového Zlína.

Tým z východní Moravy na turnaji ve španělské Galícii v posledním zápase skupiny B hrál s Dolnoslezským regionem bez branek a ve skupině nakonec obsadil druhé nepostupové místo.

„Zápas proti polskému soupeři jsme samozřejmě chtěli zvládnout vítězně, což se nám ale nepodařilo. Nicméně je potřeba podotknout, že jsme v utkání rozhodně nebyli lepší. Soupeř si vypracoval více brankových příležitostí a my měli šancí jen málo,“ ví Motal.

Region's Cup: Zlínský KFS po remíze s Poláky bere na amatérském ME cenný bronz

„Nám vyloženě chyběl takový ten drajv a v naší hře se objevila únava. Soupeř byl rychlejší, dynamičtější a my jsme to drželi jen silou vůle,“ přidává.

„Je škoda, že jsme tam jeden gól nedotlačili, na druhé straně jsme měli i štěstí. Více jsme od tohoto zápasu nemohli chtít,“ dodává.

O titul si zahraje srbský Bělehrad, který v souběžně hraném zápase vyhrál nad Lisabonem 2:1 a zajistil si tak účast v sobotním finále. Vyzve domácí Galícii.

Moravané v tu dobu budou už doma. „Je to strašná škoda. Na turnaji jsme obdrželi jediný gól, stejně jako v celé kvalifikaci ani jednou neprohráli. Kluci do toho dali všechno. Během šesti dnů odehráli tři zápasy, i tak to chtěli urvat. Bohužel se to nepovedlo,“ smutní manažer týmu Zlínského KFS Petr Labancz.

I když se šéf divizního Holešova ve fotbale pohybuje patnáct let, je účast v Region's Cup jeho největším zážitkem. „Rozhodně na to budu vzpomínat celý život,“ prohlásil.

Labanz v emocích chválil fantastický tým, soudržnost, skvělou partu. „Každý z nás obrovským dílem přispěl k tomuto úspěchu,“ má jasno.

Nejvíce ze všeho ale vyzdvihl práci trenéra Lukáše Motala. „Má největší zásluhu na tom, jak se tým tvořil, charakterově poskládal i hrál. Už v jednom rozhovoru jsem řekl, že mu předpovídám obrovskou budoucnost a za tím si stojím. Patří mu obrovský dík,“ ví dobře Labancz.