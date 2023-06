Na rozdíl od většiny poutníků nepřišli pěšky, ale nechali se dovést. Fotbalisté KFS Zlín toho měli po náročných duelech s Bělehradem a Lisabonem na finálovém turnaji v Region's Cupu v nohách taky dost. Návštěvu známého španělského města Santiago de Compostela, kde končí Svatojakubská cesta, si ale užili.

Fotbalista divizního Baťova Patrik Šiška reprezentuje KFS Zlína na mistrovství Evropy amatérů. | Foto: se svolením Patrika Šišky

Pro hráče z regionu bylo zážitkem prohlédnout si celé staré město s chrámy, kláštery a obytnými domy, postavenými v rozmezí od 12. do 19. století.

Hlavně Katedrála sv. Jakuba, která je součástí památkové rezervace zapsané v seznamu UNESCO, svěřence trenéra Motala uchvátila.

„Centrum bylo krásné. Bylo to úplně něco jiného než u nás. Ta více než hodinová cesta za to určitě stála,“ říká fotbalista divizního Baťova Patrik Šiška.

Třiadvacetiletý útočník je v týmu krajského výběru nováčkem. Účast na amatérském mistrovství Evropy si užívá.

„Určitě je to pro mě zajímavá zkušenost. Není to běžný turnaj, mistrovské zápasy. Je to něco jiné, celková atmosféra je jiná,“ vnímá Šiška.

Odchovance Baťova, který prošel mládeží Slovácka i Zlína, nominace překvapila. Vždyť spanilou kvalifikační jízdu po Česku ani v Severním Irsku neabsolvoval, k týmu se připojil až před závěrečným šampionátem.

„Vůbec jsem nečekal, že bych mohl být nominovaný,“ přiznává. „Ve Zlíně jsem měl v minulosti smlouvu, myslel jsem si, že nemohu jet. Proto jsem byl překvapený, když jsem se to od trenéra Motala dozvěděl,“ líčí.

Fotbalisté KFS Zlín ve volnu navštívili známého španělské města Santiago de Compostela, kde končí Svatojakubská cesta.Zdroj: se svolením Aleše Zlínského

Šiška do obou zápasů nastoupil coby střídající hráč, pokaždé šel na trávník místo spoluhráče z Baťova. V zahajovacím duelu šel do hry místo Krajči, v neděli proti Lisabonu nahradil Gojše.

„Zápasy bych úrovní přirovnal ke třetí lize, kterou jsem hrál za Zlín B. Třeba Portugalci by se ale neztratili ani v naší druhé nejvyšší soutěži. Na balonu byli skvělí,“ uznává.

Moravané ale předčili borce z Lisabonu poctivou prací, týmovostí, pevnou defenzivou. I proto mají po dvou duelech na kontě čtyři body a velkou šanci vyhrát základní skupinu B.

„Pro mě to není překvapení,“ tvrdí. Máme velice dobrý tým. Skvělou partu, která táhne za jeden provaz. Jenom škoda, že jsme si s Bělehradem nechali dát laciný vyrovnávací gól. Mohli jsme na tom být ještě lépe,“ míní.

Fotbalisté KFS Zlín si i tak ve středu večer zahrají proti polskému Dolnoslezskému regionu o postup do finále.

„Věřím, že do toho dáme všechno a zvládneme to. Jsem blízko velkému úspěchu,“ vnímá.

I když Poláci na turnaji dvakrát prohráli a ještě neskórovali, budou těžkým protivníkem. „Viděl jsem jejich zápas na videu a třeba s Lisabonem si vypracovali více šancí. Je to velmi kvalitní soupeř,“ ví dobře.

Šiška s parťáky po dopoledním výletu v pondělí odpoledne trénoval. Večer byl na programu mítink UEFA, v úterý bude pokračovat příprava na závěrečný souboj ve skupině.

Hráči tráví volný čas odpočinkem, zahánějí únavu. „Počasí je pořád stejné, skoro pořád prší. Na koupání v bazéně ani v oceánu to není, spíše jsme na hotelu, nebo se procházíme po okolí,“ hlásí fotbalista Baťova, který je na pokoji s dalším nováčkem, Ondřejem Zavadilem ze Skaštic.