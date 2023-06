Trefa Pavla Krajči z 60. minuty rozhodla nedělní večerní duel fotbalistů Krajského výběru Zlínska, který ve druhém zápase finálového turnaje Region’s Cupu přetlačil Lisabon 1:0 a přiblížil se vysněnému finále.

Fotbalisté Zlínska se chystají na start amatérského ME | Video: Aleš Strouha, FAČR

„Je to vítězství vůle. Celý tým pracoval na 130 procent. Na hřišti jsme to odmakali, fanoušci nás hnali kupředu. Výborný výkon všech,“ zářil Pavel Krajča.

Svěřenci trenéra Lukáše Motala mají ve skupině B stejně jako tým z Bělehradu čtyři body a shodné skóre 2:1. Moravané v závěrečném zápase vyzvou polský Dolnoslezský region, který prohrál oba duely a ve Španělsku nevstřelil žádný gól.

Klíčová bitva se hraje ve středu od devatenácti hodin.

„Všichni víme, o co hrajeme. Nám půjde o první místo, které chceme urvat. Vím, že může rozhodovat i skóre, ale my se nebudeme ohlížet na ostatní. V první řadě musíme zvítězit. Věřím, že to zvládneme,“ prohlásil trenér Motal.

Hrdina nedělní bitvy s Lisabonem Pavel Krajča nemá strach, že by borci ze Zlínska klíčovou bitvu o medaili nezvládli. „Protože tento tým je neskutečný,“ říká Krajča. „Zase budeme vycházet ze zodpovědné defenzivy, poctivé práce,“ přidává opora divizního Baťova.

Fotbalisté KFS Zlín ve svém druhém zápase na turnaji ve Španělsku narazili na velmi silného soupeře. Lisabon v úvodním zápase vyhrál 1:0 nad obhájcem trofeje z Polska a také do zápasu s českým týmem vstoupil velmi aktivně.

Portugalští fotbalisté sice dominovali v držení balonu, proti skvěle organizované defenzivě se ale nedostávali do zakončení.

„Soupeř byl šikovný na balonu, s čímž kluci počítali. Byli na to připravení. Stanovenou taktiku splnili do puntíku,“ těší Motala.

Moravané spoléhali především na rychlé protiútoky a také na standardní situace. Žádná velká šance ale v úvodní části nepřišla.

Druhý poločas vyšel českému týmu lépe. Hned od úvodu se hrál naprosto vyrovnaný fotbal a také Portugalci se museli mít v defenzivě na pozoru. Hned ve 48. minutě postupoval po levé straně sám na brankáře Krajča, svůj pokus ale poslal jen do boční sítě.

„Po té zahozené šanci jsem se cítil fakt hrozně. V tu chvíli se mi v hlavě promítl celý ten nepovedený půlrok,“ přiznává.

Zkušený forvard si ale náladu zlepšil v 60. minutě. Po obrovské chybě portugalského stopera se k míči dostal Jan Gojš, který nezištnou přihrávkou před odkrytou bránu vyzval ke skórování právě Pavla Krajču, který nezaváhal.

„Štěstí, které nám chybělo v prvním zápase, bylo dneska na naší straně,“ potěšilo Motala.

„Soustředil jsem se, abych nepodklouzl, nepřestřelil branku, naštěstí jsem to trefil. Pak to ze mě spadlo a jsem rád, že sudí nepískal ofsajd,“ oddechl si šťastný střelec.

Jenže hned za dvě minuty mohlo být srovnáno. Povedený oblouček Rodriga ale skončil těsně nad břevnem.

Portugalci měli v závěru zápasu velkou územní převahu, ale proti defenzivě českého týmu se nedostávali do zakončení. Naopak zvýšit na 2:0 mohl Gojš. Jeho ránu ale zastavila v 73. minutě spojnice břevna a tyče!

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Poslední dvacetiminutovku pak Češi skvěle odbránili a po zásluze vyhráli 1:0.

„Bylo to strašně těžké utkání. Už před zápasem jsme věděli, že to bude zápas o jedné brance, kterou jsme naštěstí dali po velké chybě soupeře my. Měli jsme tam ještě jednu velkou šanci, ale ta skončila bohužel na tyči. Kdybychom dali gól na 2:0, mohl ten závěr zápasu být klidnější. Klobouk dolů ale před kluky, kteří závěr skvěle uskákali. Nikdo nic nevypustil. Všechno bylo zavřené centry. Díky výhře jsme zpět v boji o první místo,“ radoval se spokojený Motal.

Klíčový zápas o první místo ve skupině, které by českému týmu zajistilo postup do finále, odehrají fotbalisté KFS Zlín ve středu proti polskému Dolnoslezskému regionu. Výkop zápasu je v 19 hodin.

Ve skupině A si to o vítězství ve skupině a postupu do finále rozdá domácí tým Galície a mužstvo z Bavorska. Oba soupeři mají shodně po šesti bodech.

Finálový turnaj Region's Cup 2023

Lisabon – KFS Zlín 0:1 (0:0)

Branky: 60. Krajča. Rozhodčí: Kringstad (Norsko) - Roberts (Wales), Markoski (Makedonie). Žluté karty: Barros, Borges, Bitó, Botas – Sopůšek, Šiška.

Lisabon: Tomás - Bral (80. Bitó), Oliverira (69. Carvalho), Dias, Afonso - Barros - Martins (69. Magalhaes), Henriques (64. Botas), Oliveira, Borges (80. Mofreita) - Rodrigo.

KFS Zlín: Švec – Miklík, Horňák, Bršlica – Jakubowicz (90. Goňa), Kašík, Sopůšek, Juřica - Klečka (75. Zavadil), Krajča (64. Mlčák), Gojš (75. Šiška).



Průběžná tabulka skupiny B Region's Cupu

1. KFS Zlín (Česko) 2 1 1 0 2:1 4

2. FA Bělehrad (Srbsko) 2 1 1 0 2:1 4

3. Lisabon (Portugalsko) 2 1 0 1 1:1 3

4. Dolnoslezský region (Polsko) 2 0 0 2 0:2 0