Fotbalisté KFS Zlín si finále na amatérském mistrovství Evropy nezahrají. Svěřenci trenéra Lukáše Motala v závěrečném zápase základní skupiny B hráli v galicijské Pontevedře s výběrem polského Dolnoslezského regionu bez branek a ve skupině s pěti body obsadili druhé místo.

Fotbalisté KFS Zlín (červené dresy) se v závěrečném zápase základní skupiny UEFA Region’s Cupu utkali s polským Dolnoslezským regionem. | Foto: Aleš Strouha, FAČR

„Bolí to moc. Smutek je velký, těžko se mi to kouše. Do poslední minuty jsme tomu úspěchu věřili, šli jsme za tím. Dneska nám to bohužel nešlo, ale s kluky jsme drželi při sobě a furt věřili, že to zlomíme a postoupíme, což se bohužel nestalo,“ povzdechl si kapitán krajského výběru Zlínska Petr Horňák.

O cennou trofej si po včerejším večerním triumfu 2:1 nad Lisabonem zahraje tým z Bělehradu, který v sobotním finále vyzve pořádající Galícii.

Moravané získali stejně jako celek z Bavorska bronz. Zápas o třetí místo se nehraje. Jelikož se zápas o třetí místo nehraje, letí fotbalisté ze Zlínska dneska ze Španělska domů.

Někteří z nich se před víkendem připojí ke svým mančaftům, aby odehráli závěrečné kolo letošního soutěžního ročníku. Pro divizní hráče sezona již skončila.

Moravané se v klíčové bitvě prezentovali stejně jako po celý rok precizní defenzivou, proti soupeři z Polska si ale žádné velké šance ke skórování nevypracovali.

„Chci pochválit soupeře. Poláci na nás byli nachystaní, pokryli naše hlavní zbraně. My jsme nic nevymysleli, nedokázali jsme změnit hru. Prostě jsme se tam nedostali,“ posteskl si Horňák.

Na Motalovi svěřence dolehla tíha okamžiku, nervozita jim svazovala nohy. „Najednou jsme nevěděli, co hrát,“ uvedla opora Strání.

Zatímco trenér Lukáš Motal poslal do zápasu stejnou sestavu jako proti Lisabonu, polský kouč s vědomím toho, že jeho mužstvo již nemůže postoupit, vyslal do zápasu prakticky jinou jedenáctku než v předešlých dvou zápasech.

Možná právě to hrálo nakonec v zápase velkou roli, protože tým Dolnoslezského regionu působil od úvodních minut živějším dojmem.

Český celek ale stejně jako v předešlých zápasech působil do defenzivy precizně a soupeře dlouhé minuty nepouštěl do šancí. Přesto se brankář Švec ve 25. minutě musel mít na pozoru proti střele Wojciechowskiho a ve 34. minutě mu hodně pomohl kapitán Horňák, který zblokoval pokus mířící pravděpodobně do odkryté brány.

Fotbalisté Zlína o poločasové pauze zjistili, že v souběžně hraném zápase vede Bělehrad nad Lisabonem a že tedy případná remíza nemůže stačit.

Realizační tým provedl změnu v rozestavení a také prostřídal.

Druhý poločas byl pak opticky vyrovnanější, avšak Zlínští se do zakončení dostávali jen velmi složitě.

Do dobrých střeleckých pozic se sice dostali Sopůšek a následně také Goňa, gól ale vstřelit nedokázali. Šance měli také fotbalisté polského týmu, avšak gól stejně jako v prvním poločase nepadl a utkání skončilo remízou 0:0.

Srbský Bělehrad v souběžně hraném zápase vyhrál nad Lisabonem 2:1 a zajistil si tak účast v sobotním finále.

Tým Zlínského KFS během posledního roku odehrál deset duelů, ani v jednom z nich neprohrál a svoji úchvatnou jízdu završil na finálovém turnaji UEFA Region's Cup ve Španělsku.

„Těžko se mi to popisuje. Byla to nádhera. Od prvního zápasu jsme neskutečně drželi při sobě. Tahali jsme za jeden provaz. Nikdo nic nevypustil. Všechno bylo na 120 procent. Zdobila nás týmovost, soudržnost. Dlouho na to budu vzpomínat,“ říká Horňák.

Finálový turnaj Region's Cup 2023

DOLNOSLEZSKÝ REGION - KFS ZLÍN 0:0

Rozhodčí: Farkas (Maďarsko) – Neemlaid (Estonsko), Vicol (Makedonie). Žluté karty: Wasilewski, Stempin, Poswistajlo, Niemienionek – Miklík, Juřica, Zavadil, Šiška.

Dolnoslezský region: Zabielski – Kierkiewicz, Slonecki, Wasilewski, Orzechowski – Wojciechowski (71. Niemienionek) – Kotyla (59. Sadowski), Puchala (59. Bohdanowicz), Bak (59. Stempin), Hawrylo – Skolimowski (62. Poswistajlo).

KFS Zlín: Švec – Miklík, Horňák, Bršlica – Jakubowicz (78. Goňa), Kašík (78. Kvasnica), Sopůšek, Juřica - Klečka (58. Šiška), Krajča (46. Mlčák), Gojš (58. Zavadil).

Konečná tabulka skupiny B Region's Cupu

1. FA Bělehrad (Srbsko) 3 2 1 0 4:2 7

2. KFS Zlín (Česko) 3 1 2 0 2:1 5

3. Lisabon (Portugalsko) 3 1 0 2 2:3 3

4. Dolnoslezský region (Polsko) 3 0 1 2 0:2 1