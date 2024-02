Nahoru dolů, nahoru dolů. Taková byla podzimní část fotbalistů Slušovic B, kteří se během dosavadní sezony prezentovali častými výkyvy. Ve druhé polovině ročníku by své výsledky rádi stabilizovali a posunuli se ještě do klidnějších pater soutěže.

„Hlavně chceme navázat na dobré zápasy. Řada utkání nám naopak nevyšla – i když jsme vedli, tak během chvilky jsme náskok ztratili. Hodláme to zlepšit, aby se nám to nestávalo,“ přeje si mladý kouč, jenž sám zasáhl do jednoho utkání.

Do začátku jara ještě zbývá nějaký čas, více než čtyři týdny. I proto je ve slušovickém mančaftu klid, plně se soustředí na zimní přípravu.

„Je to ještě měsíc. Nervozitu nepociťuji, nohy mi necukají,“ usmívá se Gajdůšek.

„Zatím jsme ve fázi přípravy, jdeme trénink od tréninku. Chceme se co nejlépe nachystat, věřím, že se nám to povede,“ doplňuje svá slova.

Sám si dobře uvědomuje, že ostrý start je pak o něčem odlišném.

„Z hráčských i trenérských zkušeností vím, že v přípravě můžete být úspěšní, přijde první kolo a vše vypadá zcela jinak. Bude důležité chytnout začátek, bude se to v něm lámat,“ predikuje teprve 32letý trenér.

Své svěřence nyní cepuje už více než měsíc. Zatím klepe na dřevo, zdravotní stránka jeho týmu drží, dlouhodobá zranění se vyhýbají.

„Trénujeme dvakrát týdně, většinu přípravy jsme na umělce ve Slušovicích, využíváme však i tu na Vršavě. Tým zůstal pospolu, nemáme žádné změny. Pouze by se k nám měl posunout jeden kluk z dorostu.“

Slušovice B se několikátou sezonou zabydlují v I. B třídě skupině B, A-mužstvo mají o dvě soutěže výše. Stejně jako v předchozích letech si každý z týmů jede přípravu po vlastní ose.

„Máme to rozdělené, oběma to vyhovuje. Společně sice jezdíme na Vršavu, tréninky jsou však oddělené. My to pouze někdy spojíme s dorostem,“ informoval Gajdůšek.

Ten se může těšit na obnovenou spolupráci se staronovým trenérem prvního týmu Slušovic Janem Večeřou, který se vrátil po pouhém půl roce.

„Pro mě se nic nemění. S Honzou se známe, víme, jak spolu můžeme fungovat. Spolupráce vždy bývá bez problémů,“ pochvaluje si.

David Gajdůšek se svým mužstvem už absolvoval jedno utkání a to úspěšně. Další duely ho čekají před začátkem jarní části.

„Na Pasekách jsme hráli s Ludkovicemi, vyhráli jsme 3:1. Hráči si zaběhali, chtěli jsme to zpestřit, ať to není tak monotónní. Bylo s námi i pár kluků z dorostu, aby si to zkusili,“ uvedl další z důvodů nakonec úspěšného střetnutí.

„Před sezonou ještě máme dvě utkání – 10. března Ratiboř, o týden později Malenovice. Oba to jsou mančafty z I. B třídy, jen nastupují v jiných skupinách,“ připomněl David Gajdůšek.