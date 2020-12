Jak jste se dostal do Zlína?

Dával jsem dost gólů v žácích, tak si mě asi všimli (smích). Hrál jsem tam v kategoriích U 17 až U 19 a jeden zápas také za béčko v MSFL.

Pak přišlo bohužel zranění.

Zlomil jsem si zánártní kůstku a vrátil jsem se do Brumova.

Kdo z Vaší dorostenecké generace ve Zlíně hraje dnes první ligu nebo se živí fotbalem?

Jakub Jugas je v Liberci, Tomáš Hájek hraje v Holandsku a Lukáš Holík v Opavě.

Pod jakým trenérem jste hrál v Brumově divizi?

Trénoval mě celou dobu Miroslav Mičega, který dnes vede Vsetín. Je to výborný trenér, kamarádský, výborný do party.

Jakou roli hrála ve Vašem fotbalovém životopise krátká epizoda ve Valašských Příkazech?

Já jsem tam měl jít díky tehdejšímu trenérovi Josefu Miklasovi. Náhodou, když jsme v práci dělali dlažbu, tak jsem se s ním potkal a on mě zlanařil. Udělal jsem ale jen jeden trénink a nedopadlo to. Odešel jsem do Bylnice.

Je velká rivalita nyní v 1. B třídě mezi Brumovem B a Bylnicí?

Rivalitu mezi Brumovem a Bylnicí zvětšují fanoušci. Já třeba pracuji s Jardou Bůbelou, který hraje za béčko Brumova občas i za první tým a jsme kamarádi (smích).

Má Bylnice ambice postoupit do I. A třídy?

Já bych počkal. Přednější je, že hrajeme fotbal s chutí a baví nás to. Za vedenou jsme samozřejmě rádi.

Míříte Vy osobně ještě do vyšší soutěže?

Ne. Já jsem v Bylnici spokojený. Vzhledem k práci krásně stíhám dva tréninky týdně a to mi stačí. Fotbal je pro mě zpestřením života.

(něm, mb)