I. Celostátní liga dorostu, 27. kolo -

U19: FC ZLÍN – FC SLOVÁCKO 2:2 (0:2)

Branky: 65. Lukáš Branecký, 71. Filip Dorňák – 20. Lukáš Novotný, 29. Samson Olayiwola. Rozhodčí: Julínek - Kostelník, Zelený. Diváci: 300.

„Teď jsme sice trošku zaškobrtli, ale nemůžeme být nenažraní. Bod zvenku je pro nás dobrý. Máme jistou záchranu, na jaře jsme nejlepší. Věřím, že v dalším domácím zápase se znovu vrátíme na vítěznou vlnu a sezonu dohrajeme co nejlépe,“ přeje si.

Jeho tým se po zimní pauze neskutečně zvedl. Odrazil se ze dna tabulky, nyní je sedmý.

Mohl však na tom být ještě lépe. Skvěle rozehraný sobotní duel ale nedohrál, ve Zlíně ztratil dvoubrankový náskok, s ševci nakonec hrál nerozhodně 2:2.

„Pro nás to byl těžký zápas. Zlín byl hodně silný soupeř. Sice jsme vedli, ale dva hloupé góly nás psychicky složily. Domácí měli nakonec blíže k vítězství. My jsme rádi, že jsme to dotáhli alespoň do remízy,“ uvedl West.

„Od některých hráčů jsem čekal lepší výkon. Nebylo to úplně ono, moc nám nepomohlo ani střídání. Celkově to bylo takové nemastné, neslané,“ tvrdí.

Hostům, kterým scházel nemocný stoper Mikač, patřil první poločas. Devatenáctku Slovácka poslal do vedení ve 20. minutě kapitán Novotný, vzápětí se trefil i Olayiwola.

Celek z Uherského Hradiště měl dál navrch, klidně mohli přidat další branky a zápas definitivně rozhodnout.

„Soupeř byl v prvním poločase lepší a zaslouženě vedl,“ uznává kouč Zlína Jaroslav Matějíček.

„My jsme se nedokázali dostat do hry. Kluci byli přemotivovaní, nechali se rozhodit spornými situacemi. Po našich chybách jsme inkasovali dva góly. Hosté dál byli lepší v přechodové fázi, hrozili hlavně po křídelník akcích,“ říká Matějíček.

Ševcům prospělo prostřídání, změna stylu hry. Zlíňané se ve druhé půli zvedli, skóre zaslouženě srovnali. Kontaktní branku vstřelil v 65. minutě Branecký, vzápětí se trefil Dorňák.

Zbytek utkání byl otevřený, napínavý. Za výhrou se hnaly oba týmy.

„Hra se přelévala z jedné strany na druhou. I když Slovácko hrozilo z brejků, my jsme měli víc brankových příležitostí. Konečná remíza je ale spravedlivá,“ míní Matějíček.

Bod v derby s krajským rivalem bral. „Nemáme v kádru takové somatotypy hráčů jako Slovácko. Naši kluci jsou ale taky šikovní, pracovití. Věřím, že fyzické znevýhodnění brzy dohoní. Sázíme na kluky z regionu, i proto si remízy ceníme. Je pro nás povzbuzení,“ prohlásil Matějíček.

Zatímco tým z Uherského Hradiště záchranářskou misi zvládl v předstihu, mladí ševci klid stále nemají. Před patnáctým Frýdkem-Místkem mají tři kola před koncem čtyřbodový náskok.

„Už jsme blízko. K definitivě ještě musíme nějaké body získat, ale nepochybuji, že to zvládneme,“ dodal Matějíček.

V derby postrádal nejen Tomáše Hellebranda, ale i Grygeru a Žabčíka.