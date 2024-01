Tato soutěž by mu dříve nebo později byla brzy hodně malá. V sezoně 2021/2022 naskočil do 10 zápasů, v nichž vstřelil 9 gólů. O ročník později odehrál o tři duely méně, vstřelil další čtyři branky. V průměru měl v tomto období gól na zápas. „Vím, jaké pomyslné kvality jsem ve fotbale měl,“ říká těžkým hlasem.

Od minulé sezony jste odehrál jen sedm zápasů, v letošní zatím žádný. Za vaší absencí mají stát problémy s kolenem. Můžete přiblížit vaší situaci se zraněním? Kdy a co se vám přihodilo?

Mám dlouhodobé zdravotní problémy, které nejsou způsobeny žádným zraněním. Nejedná se o vazy, či meniskus, jak by každého mohlo napadnout, jakmile je řeč o koleni. Mám chronický zánět podkolenní šlachy, tzv. skokanské koleno. Od konce dorostu se zranění dostalo do stavu, že se bolest proměnila ve velké omezení v pohybu i v běžném životě, natož sportu. Přibližně už čtyři roky žiju v bolesti. Prošel jsem vším možným, injekcí už v sobě mám tolik, že je ani nespočítám. Prodělal jsem náročnou operaci, kdy jsem byl dva měsíce o berlích naprosto mimo provoz, prošel jsem si i ozařováním tkání na onkologii v Brně. Vše bohužel bez úspěchu.

Jak dlouho se s podobnými problémy potýkáte? Měl jste nějaké i v předchozích v sezonách?

S problémem bojuju již od dorostu, kdy se mi to postupně zhoršovalo, jelikož jsem hrál přes bolest a šel špatnou cestou lékařů. Kdybych se už v počátku problému, což bylo přibližně 5 let dozadu, dostal ke správnému doktorovi a k tomu měl správnou rehabilitaci, s největší pravděpodobností by to byla otázka měsíce a problém by byl pryč. Bohužel jsem byl do fotbalu tak zažraný a zvládal jsem s tou bolestí hrát. Každý další trénink, respektive zápas, byl jen postupný a pomyslný hřebíček do rakve.

Je vám teprve 22 let, v podstatě máte být na začátku kariéry. Jak to zvládáte?

Je to pro mě hodně psychicky náročné. Dokud nemám doma rodinu a větší závazky, tak bych se v tomto věku chtěl sportem hlavně bavit. S tím, že vím, jaké pomyslné kvality jsem ve fotbale měl, se poslední čtyři roky chodím v podstatě jenom dívat. V průběhu sezony trávím víceméně celé víkendy na fotbalech. Chybí mi to moc.

Dle vašich slov to s návratem nevypadá příliš nadějně. Jak je to ve skutečnosti?

Dělám maximum, co je v mých silách. Pořád jezdím na injekce, které jsou dosti nepříjemné, pravidelně chodím na rehabilitace a cvičení ke špičkovému fyzioterapeutovi, jenž se stará o spoustu ligových hráčů. Ovšem pořád mám bolesti. Minimálně jarní část této sezony se na hřiště určitě nepodívám. Příští bych to rád zkusil. Ale uvidíme, jak na tom budu.

Jak je tedy reálné přerušení, ne-li přímo ukončení kariéry?

Jsem realista. Přerušení je víceméně už teď, kdy jsem si řekl, že rok nevlezu na hřiště a budu se pouze aktivně věnovat rehabilitaci. Pokud by se nepodařil návrat ani po tomto období, bude na čase zvážit úplné ukončení kariéry. Jak říkají i doktoři, už není kam. Vyčerpal jsem všechny možnosti léčby a nikdo neví, proč se mi v té noze stále tvoří zánět.

Je možnost to například zkusit do III. nebo IV. třídy?

Do nižších soutěží určitě nemám v plánu jít. Když to řeknu blbě, už I. B třída je pro mě něco, kde si spíše vždy zkusím, co noha dělá. I těch několik zápasů, co jsem minulou sezonu odehrál, bylo na půl plynu. Takže v ideálním stavu, když by noha držela a já ji mohl plně zatěžovat, ať už na všech trénincích, nebo individuálně, bych mířil směrem výš zjistit, jestli bych na to pořád měl, nebo pauza byla opravdu už moc dlouhá.

Bude i vaše další budoucnost spojena s Loukami?

S největší pravděpodobností ne. V Loukách jsem sice odehrál bez mála celou kariéru, ale spousta věcí mě tam zklamala. Pokud budu moct zase vběhnout na hřiště, tak to bude s největší pravděpodobností v jiném dresu.

Louky jsou po podzimu poslední v I. B třídě skupině B. Jak zpovzdálí sledujete jejich současnou situaci?

Nemyslím si, že jsem ten správný člověk, co by měl Louky hodnotit. Na druhou stranu jsem bez jednoho utkání viděl všechny zápasy, takže určitý obrázek o podzimu mám.

V čem tedy tkví hlavní problém?

Myslím si, že se na klucích hodně podepsala situace, kdy se v průběhu podzimu dvakrát měnil trenér. Kluci podle mě vůbec nevěděli, co chtějí hrát a pak to tak vypadalo. Ať si každý říká co chce, na louckém hřišti se hezký kombinační fotbal hrát nedá a snaha o to vede spíše k chybám. Louky tam podle mě ze začátku sezony ztratily pár bodů v důležitých zápasech. Podle pokynů trenéra se snažily hrát fotbal, držely míč. Ale na vlastní polovině. Na zmíněném povrchu vám míč při přihrávce přeskočí nohu a soupeř jde sám na bránu. Ani nevíte jak.

Chybí jim ještě něco?

Samo sebou jde cítit i absence opor, které se buď rozhodly ukončit kariéru, nebo vinou situace v klubu odejít. Pokud bych měl jmenovat, tak rozhodně Peťa Janča v útoku a Marek Sadil na středu, který byl za mě nejlepší hráč závěru minulé sezony. Tito dva se starali o to, co Loukám chybí – góly a myšlenka.

Zachrání se podle vás?

Myslím si, že jaro bude o něčem jiném – kluci mají dobrou partu a kvality vyšší než je I. B třída, o tom jsem přesvědčen. Stačí si s trenérem utvořit vizi a cíl, co chtějí hrát a připravit se na to přes zimu. Bylo by smutné je vidět padat, jelikož se jedná o kvalitní mladý tým, který má perspektivu. Samozřejmě tam mám spoustu kamarádů, se kterými trávím čas. Přeji jim tedy jenom to nejlepší.