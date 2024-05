Šéf STK Travenec zemětřesení v soutěžích kraje nečeká. Kdo chce sestoupit sám?

/ROZHOVOR/ Tři kola před koncem sezony to vypadá, že by se v divizních soutěžích z našich regionálních zástupců mohli zachránit fotbalisté Skaštic a hlavně Baťov. „Pak by se opravdu mohly v soutěžích konat minimální změny,“ konstatoval předseda Sportovně-technické komise (STK) Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Travenec.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Tečovic (ve žlutém) ve 23. kole doma remizovali s rezervou Holešova 0:0 a získaný bod jim stačil k tomu, aby naplno vypukly postupové oslavy domácích. | Foto: Deník/Martin Břenek