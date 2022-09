„Oba týmy chtěly vyhrát, na konci se to tahalo. Remíza byla spravedlivá, ale nikdo ji nechtěl,“ uvedl se smíchem bývalý záložník Zlína a hlavní organizátor akce Michal Hlavňovský.

Dvě stovky diváků viděly v akci celu plejádu někdejších vynikajících fotbalistů, kteří prošli Vršavou, dlouho působili na Letné.

Přátelský fotbal -

DOROSTENCI ZLÍNA 1976/1977/1978 – STARÁ GARDA FC TRINITY ZLÍN 2:2 (1:1), 1:3 na penalty

Branky: Václav Hlobil, Marek Švancara – Čabla, Zdeněk Kroča.

Diváci: 150.

Speciální upomínkový modrý dres vyrobený právě kvůli tomuto výjimečnému setkání navlékli třeba David Hubáček, Jaroslav Josefík, Josef Dvorník nebo Roman Dobeš. Lubomíra Blahu nepustilo do hry zranění, reprezentační povinnosti si plnil Otakar Novák, další hráči ale do Kostelce dorazili.

„Celkem nás bylo třiadvacet,“ hlásí Hlavňovský.

Tým znovu vedli hlavní trenér Bohumil Páník s asistentem Petrem Janečkou. „Před zápasem jsme při poradě v kabině trošku zavzpomínali a probrali tehdejší situace a problémy, které jsme v dorostu coby teenageři řešili. Hlavně trenér Páník nám to připomínal. Bylo to úžasné,“ říká Hlavňovský.

Proti někdejším úspěšným dorostencům nastoupili třeba Slavomír Hodúl, který do Kostelce dorazil až z Jindřichova Hradce, Zdeněk Kroča, Vladimír Chalupa, Petr Kopal, Zdeněk Julina a další osobnosti zlínské kopané.

„Dohromady se na obou stranách sešlo tisíc ligových startů,“poznamenal s úsměvem Hlavňovský.

Kamarády sledoval a podporoval Miroslav Březík nebo Petr Klhůfek, který má problémy s plotýnkami.

„Byl to velice pěkný zápas, krásné setkání. Tímto velice děkuji Michalovi Hlavňoovskému, že to zorganizoval. My i soupeř jsme se sešli v takřka v kompletním složení, nikdo si nic nedaroval. Terén byl sice trošku těžší, ale celkově to bylo super. Akorát škoda, že to nebylo na Letné,“ uvedl Klhůfek.

Někdejší úspěšní dorostenci fotbalového Zlína, kteří v sezoně 1995/1996 skončili v celostátní lize druzí za mistrovskou Olomoucí, se v sobotu sešli na hřišti Kostelce, kde se utkali se Starou gardu FC Trinity.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

I ve skromnějších podmínkách se ale nejen hráči dobře bavili. Skóre otevřel Čabla, který napálil do sítě odražený balon. Vyrovnání po Hubáčkově přesném centru zařídil Hlobil.

Starou Gardu poslal podruhé v exhibičním utkání do vedení Kroča. Vysoký stoper se trefil hlavou po standardní situaci Novotného, když předskočil Josefíka. Na konečných 2:2 upravil Marek Švancara.

„Bylo to dobrý zápas, pohodové setkání s bývalými spoluhráči, kamarády. Některé z nich jsem neviděl spoustu let. Stejně jako ostatní kluci jsem si to náramně užil,“ uvedl bývalý kapitán Zlína a Slavie David Hubáček, která v současnosti působí na Letné u ligového mužstva jako asistent trenéra Jelínka.

Také někdejší skvělý obránce byl součástí dorosteneckého týmu, který pod vedením trenéra Bohumila Páníka a asistenta Petra Janečky skončil v sezoně 1995/1996 na druhém místě, což se od té doby nikomu na Vršavě nepovedlo. Lepší tehdy byla jenom Sigma Olomouc, která měla v sestavě Heinze, Ujfalušiho a další skvělé hráče.