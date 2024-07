Pro předplatitele

Libor Kopl dnes 20:36

Ani mimořádný triumf 8:1 nad slavným anglickým týmem West Bromwich Albion mladým ševcům medaili na prestižním mládežnickém turnaji v Ostravě nepřinesl. Fotbalisté Zlína do do devatenácti let nezvládli v boji o bronz penaltou loterii, po porážce s Górnikem Zabrze skončili na letošním Zlatém kahanu čtvrtí.