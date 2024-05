/ANALÝZA/ Zatímco o všem podstatném je po víkendu ve II. fotbalové lize rozhodnuto, počínaje III. ligou až po okresní soutěže je situace spíše velmi napjatá. Jen v pár případech už máme jasno o postupujících, respektive sestupujících.

fotbalisté Strání o víkendu oslavili předčasné ovládnutí Divize E a s tím spojený postup do MSFL. | Foto: Ladislav Janča, FC Strání

Deník tři kola před koncem sezony zanalyzoval situaci a níže vám přinášíme nejaktuálnější popis stavu v nejzásadnějších otázkách.

Na další aktualizaci se těšte opět po víkendu…

FNL

Do Fortuna:ligy přímo postoupila pražská Dukla, která mezi elitou vystřídá Zlín. Do baráže s 15. a 14. celkem I. ligy postoupily třetí a čtvrtý celek FNL – Táborsko vyzve České Budějovice a Karviná Vyškov.

Sestup si již v předchozích kolech stvrdila Kroměříž, kterou po posledním kole doplnila Příbram. Ta sice v závěrečném duelu vyhrála, ale vaz jí zlomil disciplinární trest v podobě odpočtu dvou bodů a horší vzájemný zápas s Jihlavou.

MSFL

Do druhé ligy si o víkendu, tři kola před koncem, zajistila postup rezerva Baníku Ostrava.

Poněvadž z II. ligy nakonec sestoupil jeden moravský celek (Kroměříž), z MSFL sestupují 3 celky. Nejblíže sestupu a nejvíce do něj namočení jsou Uh. Brod (28), Frýdlant (28), Hranice (29), Bohunice (29), jistotu ještě nemají Slovácko B (34) a Blansko (36).

DIVIZE

Ze tří moravských divizí (sk. D, E a F) při pádu Kroměříže z II. ligy a 3 celků z MSFL bude sestupovat dohromady celkem 5 týmů - vždy nejhorší celky z každé skupiny a pak dva z předposledních míst s nejmenší počtem bodů.

Ve skupině D se již v předstihu radují z postupu v Brně, kde postupuje rezerva místní Zbojovky!

O soutěž níže už jistě sestupuje poslední Stará Říše (12), aktuálně na sestupové 15. příčce se nachází Pelhřimov (24), ovšem v posledních třech kolech budou o záchranu ještě bojovat Břeclav (25), Speřice (26), Velké Meziříčí (28) a Tasovice (28).

Také ve skupině E už je po víkendu jasno o nejlepším celku, kterým se stal nováček ze Strání (66).

Na opačném pólu tabulky je už krůček od pádu do krajského přeboru poslední Přerov (20), který tři kola před koncem ztrácí na rivaly hrozivých sedm bodů! Aktuálně by se právě z této skupiny mohl zachránit předposlední tým s největším počtem bodů ze všech tří moravských skupiny divize. I tak ale budou dál muset tvrdě pracovat a sbírat body ohrožené týmy Kostelec n. H. (27), HFK Olomouc (27), Baťov (27), Všechovice (27) a Skaštice (28), v teoretické rovině jsou pak ještě ohroženi Nový Jičín (31), Rýmařov (32) a dokonce i Nové Sady (33).

I ve skupině F je už tři kola před koncem rozhodnuto o prvenství Hlubiny. Naopak stále bodově suverénně nejhorším je poslední Bruntál (9). Krok od pádu o soutěž níže je i předposlední Jeseník (21), klidné spaní ovšem nemají ani v Břidličné (27) a Řepišti (27).

KRAJSKÝ PŘEBOR

V nejvyšší krajské soutěži v boji o první, postupovou příčku drží nejvyšší karty v ambiciózních Kvasicích (48), které mají v čele náskok jednoho bodu a zápas k dobru. Druhý Spartak Hluk (47) má ještě reálnou šanci na úspěch, naopak naděje trápícího se třetího Hrachovce (41) jsou minimální…

Pokud se v divizi zachrání všichni regionální zástupci, sestupovat bude v KP jen jeden tým. Pokud Černý Petr v divizi E zůstane v ruce Baťovu či Skašticím, dolů půjde i předposlední celek. Pokud by spadly oba, dolů jdou poslední tři nejhorší celky KP!

Aktuálně je nejblíže sestupu Francova Lhota (14). Nervózní jsou ale i v Bystřici pod Hostýnem (20), kde ale mají zápas s lídrem k dobru, stejně jako v Nevšové (23). „Ohroženy“ teoreticky jsou i Boršice (27), Brumov (27), Morkovice (29) a Napajedla (30).

I. A TŘÍDA

V případě otázky záchrany v I. A třídě se stále musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl, pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP sestupovaly z I. A třídy jen nejhorší celky každé skupiny. Pokud by z divize spadly Baťov nebo Skaštice, sestupovaly by dva nejhorší celky z obou skupin a druhý nejhorší s nejmenším počtem bodů. Kdyby se naplnil nejčernější scénář (tady sestup Baťova i Skaštic), sestupovaly by poslední dva celky z obou skupin!

Ve skupině A jsou nejblíže postupu Kateřinice (53), ze zálohy čeká na jejich zaváhání Valašské Meziříčí B (50). Sestupem nejvíce ohroženy jsou zejména Val. Příkazy (13) a Val. Polanka (13), Rožnov p. R. si víkendovou výhrou výrazně pomohl (18).

Ve skupině B si tři kola před koncem porážkou s Kunovicemi mírně zkomplikoval situaci v boji o postup „nováček“ Kroměříž B (51), který i tak má více než slibný, pětibodový náskok na své pronásledovatele Nivnici (46), Kunovice (45), Bojkovice (43) a Dolní Němčí (43). Na chvostu tabulky jsou i přes víkendové vítězství poslední Koryčany (14), hodně nervózní jsou bezpochyby ale i v Nedachlebicích (20), v Šumicích (21), Mladcové i Zborovicích (25). V teoretickém ohrožení ale ještě stále je i Újezdec (27).

I. B TŘÍDA

V případě záchrany se opět musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl, což si všichni přejeme a je velmi pravděpodobné, pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP sestupovaly z I. B třídy jen tři týmy – tedy poslední celky z každé skupiny. V případě sestupu Baťova i Skaštic by se pak do okresních přeborů poroučely poslední celky a také dva nejhorší z předposledních míst.

Ve skupině A má s náskokem osmi bodů již téměř jistou první příčku Horní Bečva (50), v naději ještě jsou druhé Ludkovice (42). Prvním jistým sestupujícím je i ve druhé sezoně za sebou Kelč (16), pokud by případně sestupoval i někdo z předposledního místa, klid nemají ani v Jablůnce (23), Prlovu (24), stejně jako Poličné (27) a Vlachovicích (27).

Ve skupině B již o víkendu slavili v Tečovicích, kterým k prvenství a postupu stačila remíza s druhým Holešovem B. Téměř na spadnutí jsou Louky (12), předposlední jsou Příluky (20), neklidní jsou také v Chropyni (23) a Kostelci (26).

Suverénně nejvíce vyrovnaná je situace ve skupině C! Zde jsou v čele se 45 body hned tři týmy - Ořechov, Buchlovice a Uh. Ostroh, ve hře jsou ale i Topolná (43), Zdounky (40) a Polešovice (38). Na posledních příčkách si to o záchranu asi rozdají Traplice (13) a Prakšice (15), ovšem i přes slušný náskok mohou do záchranářských bojů spadnout ještě Malenovice (21) a Vlčnov (21).

FNL

1. Dukla Praha 30 18 6 6 55:29 60

2. Olomouc B 30 18 3 9 49:38 57

3. Táborsko 30 13 10 7 41:26 49

4. Vyškov 30 13 8 9 45:38 47

5. Chrudim 30 11 9 10 49:48 42

6. Opava 30 11 7 12 36:36 40

7. Vlašim 30 9 13 8 41:43 40

8. Líšeň 30 9 12 9 34:34 39

9. Zbr. Brno 30 11 6 13 41:42 39

10. Žižkov 30 11 6 13 44:51 39

11. Sparta Praha B 30 10 7 13 52:58 37

12. Prostějov 30 11 4 15 42:52 37

13. Varnsdorf 30 8 12 10 51:50 36

14. Jihlava 30 9 8 13 42:46 35

15. Příbram 30 11 4 15 32:43 35

16. Kroměříž 30 6 7 17 33:53 25

Příbrami byly, coby disciplinární trest, po skončení sezony odečteny 2 body.

MSFL

1. B. Ostrava B 31 21 7 3 53:17 70

2. Zlínsko 31 18 5 8 42:36 59

3. Třinec 31 16 7 8 61:39 55

4. Uničov 31 14 8 9 53:37 50

5. Znojmo 31 14 8 9 52:40 50

6. Karviná B 31 14 5 12 56:43 47

7. Hlučín 31 13 8 10 52:43 47

8. Frýdek-Místek 31 12 9 10 45:32 45

9. Hodonín 31 12 8 11 39:43 44

10. Start Brno 31 12 6 13 43:50 42

11. Rosice 31 9 12 10 41:38 39

12. Zlín B 31 10 9 12 39:38 39

13. Blansko 31 10 6 15 42:55 36

14. Slovácko B 31 8 10 13 34:36 34

15. Bohunice 31 8 5 18 30:52 29

16. Hranice 31 9 2 20 34:67 29

17. Frýdlant 31 7 7 17 43:64 28

18. Uh. Brod 31 6 10 15 31:60 28

DIVIZE D

1. Zbr. Brno B 26 22 2 2 70:14 68

2. Lanžhot 27 17 5 5 64:31 56

3. Líšeň B 27 16 2 9 56:34 50

4. Vrchovina 26 13 8 5 60:37 47

5. Havlíčkův Brod 27 12 9 6 42:29 45

6. Velká Bíteš 27 12 9 6 48:36 45

7. Žďár n. S. 27 12 2 13 42:45 38

8. Polná 27 11 4 12 39:43 37

9. Ždírec 27 10 6 11 33:36 36

10. Humpolec 27 10 5 12 37:43 35

11. Tasovice 27 8 4 15 36:51 28

12. Velké Meziříčí 27 7 7 13 28:52 28

13. Speřice 27 7 5 15 31:57 26

14. Břeclav 27 6 7 14 33:49 25

15. Pelhřimov 27 5 9 13 29:44 24

16. Stará Říše 27 2 6 19 22:69 12

DIVIZE E

1. Strání 27 21 3 3 75:25 66

2. Bzenec 28 17 5 6 73:31 56

3. Kozlovice 26 16 6 4 52:25 54

4. Vsetín 27 14 6 7 55:33 48

5. Holešov 27 14 3 10 70:44 45

6. Slavičín 27 13 3 11 41:51 42

7. Šternberk 27 12 5 10 39:44 41

8. Nové Sady 27 8 9 10 46:52 33

9. Rýmařov 27 8 8 11 42:51 32

10. Nový Jičín 27 9 4 14 29:55 31

11. Skaštice 26 7 7 12 34:47 28

12. Všechovice 26 7 6 13 60:60 27

13. Baťov 27 7 6 14 43:53 27

14. HFK Olomouc 27 7 6 14 27:48 27

15. Kostelec n. H. 27 9 0 18 36:63 27

16. Přerov 27 5 5 17 22:62 20

DIVIZE F

1. Hlubina 27 18 5 4 60:22 59

2. SFC Opava B 27 15 5 7 59:31 50

3. Bohumín 27 13 8 6 44:32 47

4. Havířov 27 11 13 3 50:29 46

5. Polanka 27 13 7 7 48:30 46

6. Vratimov 27 14 4 9 61:56 46

7. Vítkovice 27 12 6 9 54:42 42

8. Šumperk 27 12 5 10 45:30 41

9. Bílovec 27 11 5 11 32:39 38

10. Val. Meziříčí 27 9 7 11 47:51 34

11. Krnov 27 8 9 10 29:36 33

12. Frenštát 27 8 8 11 36:45 32

13. Řepiště 27 8 3 16 36:52 27

14. Břidličná 27 8 3 16 28:52 27

15. Jeseník 27 4 9 14 27:51 21

16. Bruntál 27 2 3 22 22:80 9

Krajský přebor

1. Kvasice 22 15 3 4 61:29 48

2. Sp. Hluk 23 14 5 4 63:27 47

3. Hrachovec 23 13 2 8 57:32 41

4. Slušovice 23 10 6 7 47:34 36

5. Štítná n. Vl. 23 10 6 7 34:35 36

6. Osvětimany 23 10 5 8 52:44 35

6. Luhačovice 23 10 5 8 42:34 35

8. Napajedla 23 8 6 9 27:42 30

9. Morkovice 23 7 8 8 52:56 29

10. Brumov 23 8 3 12 42:43 27

11. Boršice 23 7 6 10 32:40 27

12. Nevšová 23 6 5 12 29:49 23

13. Bystřice p. H. 22 6 2 14 30:65 20

14. Franc. Lhota 23 4 2 17 24:62 14

I. A TŘÍDA

SKUPINA A

1. Kateřinice 23 17 2 4 55:30 53

2. Val. Meziříčí B 23 16 2 5 82:35 50

3. Podlesí 23 13 5 5 57:33 44

4. Vidče 23 12 4 7 54:33 40

5. Vel. Karlovice 23 11 4 8 36:34 37

6. Vigantice 23 9 9 5 48:48 36

7. Prostř. Bečva 24 10 4 10 43:53 34

8. Dolní Bečva 22 8 9 5 49:41 33

9. Lidečko 23 8 4 11 39:45 28

10. Juřinka 23 7 5 11 44:53 26

11. Horní Lideč 23 6 7 10 39:55 25

12. Rožnov p. R. 23 5 3 15 37:54 18

13. Val. Polanka 23 3 4 16 26:56 13

14. Val. Příkazy 23 3 4 16 40:79 13

SKUPINA B

1. Kroměříž B 23 16 3 4 99:28 51

2. Nivnice 23 14 4 5 82:29 46

3. Kunovice 23 13 6 4 42:33 45

4. Bojkovice 23 12 7 4 63:38 43

5. Dolní Němčí 23 13 4 6 53:33 43

6. Staré Město 23 10 4 9 62:42 34

7. Těšnovice 23 10 4 9 59:63 34

8. Nedašov 23 9 2 12 38:68 29

9. Újezdec 23 8 3 12 33:58 27

10. Zborovice 23 7 4 12 54:65 25

11. Mladcová 23 7 2 14 32:61 23

12. Šumice 23 5 6 12 49:74 21

13. Nedachlebice 23 5 5 13 32:59 20

14. Koryčany 23 4 2 17 28:75 14

I. B TŘÍDA

SKUPINA A

1. Horní Bečva 23 16 2 5 68:29 50

2. Ludkovice 23 13 3 7 50:29 42

3. Bynina 23 12 5 6 49:52 41

4. Choryně 24 11 5 8 57:46 38

5. Brumov B 23 9 8 6 53:34 35

6. Bylnice 23 11 2 10 38:51 35

7. Halenkov 23 10 3 10 50:63 33

8. Ratiboř 23 8 8 7 53:49 32

9. Lužkovice 23 9 5 9 49:57 32

10. Vlachovice 23 7 6 10 63:50 27

11. Poličná 23 8 3 12 43:52 27

12. Prlov 23 7 3 13 46:55 24

13. Jablůnka 23 6 5 12 33:58 23

14. Kelč 24 4 4 16 41:68 16

SKUPINA B

1. Tečovice 23 18 3 2 56:14 57

2. Holešov B 23 15 1 7 68:33 46

3. Březnice 23 13 2 8 56:49 41

4. Hvozdná 23 12 3 8 46:40 39

5. Veselá 23 12 1 10 67:52 37

6. Tlumačov 23 10 7 6 44:40 37

7. Fryšták 23 10 6 7 60:48 36

8. Dolní Lhota 23 10 0 13 43:59 30

9. Slušovice B 23 8 5 10 48:45 29

10. Záhlinice 23 9 2 12 61:64 29

11. Kostelec 23 7 5 11 50:56 26

12. Chropyně 23 7 2 14 41:56 23

13. Příluky 23 6 2 15 34:63 20

14. Louky 23 3 3 17 22:77 12

SKUPINA C

1. Ořechov 23 14 3 6 76:36 45

2. Buchlovice 23 13 6 4 49:29 45

3. Uh. Ostroh 23 14 3 6 54:47 45

4. Topolná 23 12 7 4 36:23 43

5. Zdounky 23 12 4 7 58:37 40

6. Polešovice 23 11 5 7 42:35 38

7. O. N. Ves 23 11 3 9 44:31 36

8. Lhota 23 9 6 8 52:51 33

9. Zlechov 23 9 6 8 41:41 33

10. Slavkov 23 8 1 14 34:58 25

11. Malenovice 23 6 3 14 51:55 21

12. Vlčnov 23 5 6 12 29:48 21

13. Prakšice 23 4 3 16 35:69 15

14. Traplice 23 3 4 16 31:72 13

Tučně vytištěná mužstva postupují, respektive sestoupjí.

Kurzívou označené týmy jsou ve hře o postup, respektive v ohrožení sestupu.