Zápas to byl pro 18letého Skláře speciální, posuďte sami. Nastoupil ve Viganticích – tam, kde s fotbalem sám začínal – na opačné straně barikády v pikantním derby nesmiřitelných rivalů.

„Byl jsem nervózní, pro mě to proti domácím bylo nepříjemné prostředí. Dopadlo to bohužel tak, jak to dopadlo, teď už s tím nic nenadělám,“ pokrčil Martin Sklář rameny.

V bráně Rožnova inkasoval pětkrát, dvakrát z penalty, gól mu dal také exreprezentant René Bolf. A samozřejmě Milan Baroš.

„U jeho gólu už jsem ale nemohl nic dělat. Možná špatná domluva s obranou, ale v deseti se to bránilo špatně,“ ohlédl se Sklář, který se tak zařadil po bok poněkud větších brankářských jmen, kterým čerstvý jednačtyřicátník Baroš uklízel míč do brány.

„Je to něco. Ale nebral jsem to tak, že nastupuju proti legendě, nevnímal jsem to. Měl by to být zápas jako každý jiný,“ říkal si gólman.

Přeci jen tam jedna motivace byla. Když si Milan Baroš došel v 77. minutě pro faul ve vápně, čekal, jestli si legendární střelec vezme míč. Nepsané pravidlo o faulovaném exekutorovi ale Baroš neporušil.

„Možná škoda, že nešel kopat penaltu, chtěl jsem si jednu chytit,“ rýpl si Martin Sklář.

Pokutový kop nakonec proměnili kapitán domácích Macíček a po něm i v závěru vigantický gólman Jiří Slovák. Rožnov pod Radhoštěm tak v deseti lidech padl v derby vysoko 0:5.

„Byla to škoda, zbytečná červená karta, myslím, že někteří si u nás v hlavě musí udělat pořádek. Zbytečně jsme se dostali do nevýhody, i tak jsme se ale snažili hrát. Nikdo z nás to určitě nevypustil,“ uzavřel Sklář.

Tak třeba na jaře, kdy Rožnov bude Barošovy Vigantice hostit na domácím stadionu.

