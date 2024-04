Mladí fotbalisté Slavie Praha podruhé za sebou ovládli Memoriál Vlastislava Marečka. Svěřenci trenéra Šimona Honetschlägera po loňském triumfu na teplických Stínadlech slavili také a zlínské Letné, kde otočili čtvrteční finále proti Brnu, Zbrojovku zdolali 3:1 a zvedli nad hlavou cennou trofej.

Potměšil proměnil penaltu proti Brnu | Video: Libor Kopl

„Pocity jsou hezké. Jsem moc rád, že jsme obhájili loňské vítězství,“ uvedl trenér Slavie U16 Šimon Honetschläger.

I když celek z Vršovic spíše počítal s finále proti Spartě, utkal se o cennou trofej s Brnem. „Překvapilo mě to, ale co jsem viděl, nebyla to náhoda,“ poznamenal Honetschläger.

Zbrojovka favorita trápila. Po proměněné penaltě Křivánka šla do konce ve 27. minutě do vedení, o náskok ale přišla a kvůli zranění dvou hráčů neměla v závěru střetnutí síly na zvrat, po boji padla.

„Bylo to těžké finále. Brno bylo nepříjemný soupeř, který hrozil z rychlých protiútoků. My jsme více drželi balon. Za nepříznivého stavu to pro nás nebylo úplně příjemné. Naštěstí jsme dokázali do přestávky skóre vyrovnat. Ve druhé půli už jsme byli lepší a za celý zápas jsme si zasloužili vyhrát,“ míní Honetschläger.

Zdroj: Libor Kopl

Mladíci ze Zbrojovky dokázali, že to s brněnským fotbalem není tak špatné.

Finále z tribuny sledovali i sportovní ředitel jihomoravského klubu Zdeněk Psotka a manažer mládeže Petr Čejka.

Memoriál Vlastislava Marečka: Sparta přehrála Teplice a bere bronz

S výkonem mladších dorostenců museli být spokojení. „Naše vlajková loď se trošku potápěla, teď se však nadechla. To to je budoucnost Brna. Vždyť v kádru jsme měli tři kluky ročníku 2009 a 2010. To jsou ještě děti. Pro ně je to velký úspěch a cenné zkušenosti,“ prohlásil kouč brněnské šestnáctky Valdemar Horváth.

Svěřence po úspěšném turnajovém tažení chválil. „My jsme začínali hrát někdy v polovině listopadu. Z těžké skupiny jsme se dostali až sem. Byla to úroveň sedmnáctky, kterou budeme za pár měsíců hrát. Cíl jsme splnili. To, že nám nevyšly některé sny, je už druhá věc,“ uvedl Horváth.

Zatímco se Spartou si mladí Brňané poradili, na konkurenční Slavii si nepřišli.

Ve finále Memoriálu Vlastislava Marečka 2024 se na zlínské Letné utkali mladší dorostenci Slavie Praha (červenobílé dresy) a Brna.Zdroj: FAČR

„Soupeř měl obrovskou kvalitu. Bohužel se nám zranili dva kluci a po náročném semifinále se Spartou jsme měli jsme méně sil. Slavia protočila sestavu, zvládla to lépe. Škoda, že jsme to soupeři neudělali ještě těší, šance na to hlavně v první půli byly,“ litoval Horváth.

Zbrojovka přišla hned v úvodu střetnutí o Lužného, který si poranil rameno a musel střídat.

I bez šli Moravané do vedení. Křivánek byl faulovaný v šestnáctce soupeře, vzal si balon a s přehledem proměnil nařízenu penaltu.

Slávisté ale ještě do přestávky skóre srovnali. Ve 43. minutě se prosadil Palaščák.

Vukadinović se dotahuje na Poznara, při angažmá v Jablonci přišel o ledvinu

Ve druhé půli kopali penaltu i Pražané. Jasný faul Ivičiče na pronikajícího Frolíka potrestal Potměšil. Obraz favorita završil deset minut před koncem Horváth. Syn bývalého středopolaře Plzně a současného trenéra Domažlic upravil na konečných 3:1.

Sešívaní tak z rukou mládežnického reprezentačního trenéra Pavla Drska převzali pohár pro vítěze, medaile jim předával i Martin Mareček, syn zesnulého kouče.

„Za mě je to dobré vyplnění zimní části. Beru to jako malé mistrovství republiky, protože běžně se nemáme možnost utkat s moravskými soupeři,“ připomíná Honetschläger.

V souboji o třetí místo Sparty vyhrála nad Teplicemi 4:1.

Memoriál Vlastislava Marečka 2023/24, 16. ročník -

Finále: SK SLAVIA PRAHA U16 – FC ZBROJOVKA BRNO U16 (1:1), hráno na Letné ve Zlíně

Branky: 43. Martin Palaščák, 66. Petr Potměšil z penalty, 81. Patrik Horváth - 27. Jan Křivánek z penalty. Rozhodčí: Batík - Pochylý, Bělák. ŽK: Janota – Křivánek. Diváci: 80.

Slavia: Paar – Fuksa, Janota, Kubů – Kozhushko (69. Drašnar), Frolík, Palaščák (61. Horváth), Tománek, Skokan (81. Chaluě) – Magada (61. Brázda), Potměšil (81. Červenka).

Brno: Kubík – Ivičič, Zejda, Lužný (12. Hrubý), Vyroubal (66. Kříž) – Mička, Toman, Dočekal – Kupriyanov, Klíma (58. Pernica), Křivánek.