Ani na čtvrtý pokus jim to nevyšlo. Fotbalisté Slušovic dál čekají na triumf v Poháru hejtmana Zlínského kraje. Svěřenci trenéra Jana Večeři neuspěli ani ve středu, kdy na stadionu ligového Zlína podlehli favorizovaným Kvasicím 0:2. Branky celku z Kroměřížska zaznamenali Adam Galetka a střídající Josef Zapletal.

Fotbalisté Kvasic porazili ve finále Slušovice 2:0 | Video: Libor Kopl

„Z výhry máme velkou radost. Splnili jsme jeden ze dvou předsezonních cílů. Jsem rád, že jsme Slušovicím oplatili porážku z krajského přeboru. Znovu prokázaly, že jsou velmi kvalitní soupeř. Myslím, že jsem od začátku zápasu byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ prohlásil trenér Kvasic Vlastimil Chytrý.

Návrat na Letnou, kde v minulosti působil coby hráč Zlína, si užil skvěle. „Když jsem přijížděl na stadion, měl jsem velice příjemné pocity. Mám odsud moc hezkých vzpomínek. Jsem rád, že jsme uspěli zrovna tady,“prohlásil Chytrý.

Zatímco Kvasice triumfovaly hned při své premiérové účasti ve finále Poháru hejtmana Zlínského kraje, Slušovice nezvládly ani čtvrtý souboj o cennou trofej.

V minulosti nestačily na Ostrožskou Novou Ves a Nedachlebice, loni padly se Stráním v penaltovém rozstřelu, ve středu si nepřišly ani na Kvasice.

„Potřebovali jsme podat nadstandardní výkon, který bohužel nepřišel. Kvasice jsou lepší na míči, kombinačně. My jsme spoléhali na standardky, rychlé brejky, že to tam ve vápně dotlačíme. Hlavně jsme chtěli jít do vedení, bohužel jsme dostali první branku,“ posteskl si kouč poražených Jan Večeřa.

Kapitán Kvasic Pavel Vojtášek po finále se Slušovicemi

Zdroj: Libor Kopl

„Měli jsme dvě pološance v prvním poločase. Ve druhém jsme to za stavu 0:1 měli na hlavě, vzápětí jsme však dostali gól na 0:2 a bylo rozhodnuto,“ povzdechl si.

Lídra krajského přeboru nakopla vedoucí branka Galetky. Zkušený forvard udeřil po chybě soupeře z první velké šance.

„V těchto zápasech je vždycky důležitá první branka. Po ní jsme zápas kontrolovali a mohli přidat další góly,“ říká Chytrý.

S trestným kopem Strašáka si ale poradil brankář Dubec, další akce favorita zastavila pozorná obrana soupeře. Slušovice zahrozily až po půlhodině hry. Ránu Antoláka vyrazil gólman Svoboda na roh, přízemní střela Tkadlece šla vedle.

V úvodu druhé půle zahrozil Daniel Chytil. Jeho dravý průnik ale zneškodnil Dubec. V zakončení neuspěl ani Slaměník.

Slušovice se po změně stran hnaly za vyrovnáním, větší šance ale měly Kvasice. Po rohu hlavičkoval stoper Radim Zapletal. Prosadil se však až jmenovec Josef Zapletal, který po přihrávce Galuse propálil Dubce a pojistil kvasický triumf.

V závěru ještě mohl potvrdit výhru Hanáků Galus, po Strašákově přihrávce ale pálil ve vyložené pozici nad.

Trenér Kvasic Vlastimil Chytrý po finále se Slušovicemi

Zdroj: Libor Kopl

To však Kvasicím vůbec nevadilo. Po závěrečném hvizdu sudího Hanáka navlékly vítězná bílá trika, slavili zisk trofeje. Ani jim nevadilo, že neměli šampaňské.

„Oslavy nechávám na klucích. Já už se budu soustředit na sobotní zápas v Morkovicích. Musíme zvládnout i druhou soutěž. Postup do divize je pro nás důležitější,“ dodává Chytrý.

Středeční finále se na stadionu ligového Zlína hrálo ve výborné atmosféře. Utkání sledovalo 650 diváků.

Předseda Zlínského KFS Pavel Hubáček společně s předsedou Komise rozhodčích a delegátů Stanislavem Volkem o poločasové přestávce poděkovali za dlouholetou činnost bývalým delegátům Josefu Valůškovi a Josefu Holčákovi. Oba ukončili kariéru.