O to více jej bolí, jak tato sezona probíhá. „Rozhodně nemáme postupové ambice, ale chtěli jsme si ji užít. Hlavně mladí musejí poznat, že mají na to hrát krajský přebor kvalitně. Slušovicím tato úroveň s vlastními odchovanci sluší,“ potvrdil 49letý lodivod.

S týmem začal přípravu již na konci roku, kdy se ještě dalo trénovat ve skupinách.

„Dokud to šlo, scházeli jsme se ve skupinách a makali. Po novém roce jsme věřili v rychlé rozvolnění, ale místo toho jsme do přípravy opět šlápli až v minulých týdnech. V rámci opatření se scházíme ve dvojicích, dvakrát týdně chodíme běhat do přírody, občas si i kopneme do balonu. Mimo to mají kluci v mobilech aplikace a minimálně další jednotku, třeba i na běžkách, musí absolvovat individuálně. Zatím se kluci snaží, improvizují, všichni trénují,“ těší Večeřu.

I proto vedení klubu neplánuje pro druhou fázi sezony žádné změny v kádru.

„Nevím o žádných zaječích úmyslech. Dál sázíme na odchovance, jedinou novou tváří by měl být Otépka, který v létě přišel v Provodova, ale hned v přípravě si zlomil nohu. Nyní je již zdráv a zapojuje se do přípravy,“ potvrdil trenér Slušovic, jenž působí u kormidla již dva a půl roku. „Věřím, že i našeho nejzkušenějšího fotbalistu Romana Dobeše nelehký čas nezlomí a sezonu dohraje.“

V plánu přípravných zápasů měli Slušovičtí hned čtyři zápasy, ale stejně jako tradiční soustředění ve Viganticích museli odvolat.

„Snad nám dá vedení soutěže alespoň tři čtyři týdny na restart, společné sehrání. V opačném případě by to bylo o zdraví. Moc si přeje, aby se na přelomu března a dubna opět začalo hrát. Již nyní je ale jasné, že první naplánovaný zápas začátkem příštího měsíce se Štítnou nesehrajeme. Snad se brzy dočkáme,“ dodal s nadějí Jan Večeřa.