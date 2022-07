Útočná fáze patřila k průměru, zároveň disponoval čtvrtou nejhorší obranou v soutěži. „Spousta zápasů byla naprosto vyrovnaných, osmkrát jsme prohráli pouze o gól. Nedařilo se nám ale střelecky, spálili jsme hodně šancí. Obrana navíc hořela.“

Vše pramenilo ze špatné tréninkové morálky. „Neodtrénovali jsme dostatečný počet hodin. Jak skončil covid, tak jsme tréninky u „A“ nenastartovali. Kluci mají rodiny, vyjma víkendových zápasů se nám je nepodařilo dostat na hřiště,“ přiblížil Hrbáček situaci prvního týmu, který ještě v sezoně 2016/2017 nastupoval v krajském přeboru.

Fryšták netrénuje, dál prohrává. Nesestoupíme, je optimistou záložník Jiří Dobeš

Uplynulý ročník je už definitivně minulostí, teď se ve Fryštáku soustředí na příští sezonu, kterou absolvují v I. B. třídě skupiny B. „Kluci si tuto skupinu přáli, předchozí ježdění do Hradiště jim nevyhovovalo. Vše bude kousek, diváci uvidí atraktivnější zápasy. Snad jich bude chodit více,“ přeje si místopředseda klubu.

Na loňské domácí zápasy v průměru chodilo 118 diváků, nejvíce jich přišlo na suverénní Osvětimany, a to 147.

Svěřenci trenérské dvojice Jiří Málek, Jakub Hrnčiřík se v I. B. třídě naposledy představili v sezoně 2018/2019, kdy se ziskem 68 bodů a skóre 103:22 postoupili o třídu výše. „Kluci už tuto soutěž hráli, mají s ní zkušenosti. Věřím, že by mohli hrát v první polovině tabulky!“

I.A třída sk. B: Fryštáku k výhře nestačil hattrick Harašty ani vedení 3:0!

Po sestupu z vyšší soutěže se obměna kádru nekoná. „Nikdo by odejít neměl, nepočítáme ani s tím, že by přišel kdokoliv zvenčí. Mužstvo bychom naopak pomalu chtěli obměňovat kluky z dorostu – disponujeme poměrně silným ročníkem 2004, chceme, aby nastupovali co nejvíce,“ nastínil jednoznačnou vizi Jaroslav Hrbáček.

Vedení klubu nehodlá sahat ani do složení trenérského dua Málek, Hrnčiřík. „Zůstávají,“ potvrdil Hrbáček. „Nemůžou za situaci, že kluci nechtějí trénovat. Zároveň ani nehodláme lovit v nových vodách,“ upřesnil místopředseda klubu.

Fryšták dosud žádný přípravný zápas na nadcházející sezonu neodehrál, v současnosti to ani nemá v plánu. Naopak zasáhne do poháru KFS. „Přála si to právě trenérská dvojice, po delší době jsme se tak přihlásili. V prvním kole navíc máme prestižní derby v Kostelci,“ poukázal na neděli 24. července a čas 17.30 hodin.

„S Kostelcem se potkáme i v soutěži, bude to pro nás dobrá prověrka. Díky tomu zatím nemusíme hledat přátelák. Ideální by ještě bylo postoupit (vítěz o týden později bude hrát v Nevšové – pozn. red.) a mít jistý druhý zápas. Pokud vypadneme, nějaký přátelák si ještě domluvíme,“ uzavřel místopředseda Fryštáku Jaroslav Hrbáček.