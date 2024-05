Knedla je členem Plaveckého klubu Zlín, v loňském roce se účastnil Mistrovství světa juniorů v Izraeli, kde bral zlato v závodě na padesát metrů znak a stříbro na dvojnásobné trati.

Současně překonal i dva české seniorské rekordy a zajistil si nominaci na letošní olympiádu v Paříži.

Výčet Knedlových úspěchů je však mnohem delší. Na juniorském mistrovství Evropy v Srbsku ovládl polohový závod na dvě stě metrů a padesátku znak. Mimo další úspěchy v roce 2023 překonal i jedenáct neniorských rekordů České republiky.

V anketě se dostalo na trenéra Zdeňka Kasálka, který je koučem právě Miroslava Knedly.

Nejúspěšnějším sportovcem do 18 let se stal rychlostní kanoista Ondřej Prchlík, nejúspěšnějším handicapovaným sportovcem byla vyhlášena para-atletka Veronika Nášelová.

Cenu pro nejlepší sportovní kolektiv obdržely fotbalistky 1. FC Slovácko. Ženský celek z Uherského Hradiště skončil v roce 2023 v české nejvyšší soutěži třetí a zajistil si postup do kvalifikační fáze Ligy Mistryň.

Cenu hejtmana Zlínského kraje obdržela Základní škola a Mateřská škola Veselá, která se stala celkovým vítězem celorepublikového fotbalového turnaje McDonald´s Cup v kategorii "M" (malotřídní školy).

Jde o historicky prvního vítěze v této kategorii.

Po několika ročnících, kdy nebyla udělena Cena fair-play, letos tuto cenu obdržel fotbalista David Váňa. Hráč Sokola Ořechova při mistrovském utkání krajské I. B třídy skupiny C ve Starém Městě v závěru prvního poločasu neprodleně opustil hrací plochu a poskytl první pomoc zraněnému domácímu divákovi.

Cenu za přínos v oblasti sportu obdržel legendární Roman Čechmánek in memoriam. Někdejší úspěšný hokejový brankář a trenér se stal olympijským vítězem, trojnásobným mistrem světa a několikanásobným vítězem české i československé nejvyšší hokejové soutěže. Zemřel náhle v listopadu 2023.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Kongresovém centru Zlín. Sportovcům poblahopřáli hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a další krajští radní.

„Chci vám velmi poděkovat za to, jak reprezentujete náš kraj, a nejeden z vás i naši zemi. Přinášíte nám okamžiky plné radosti a pocit hrdosti na náš domov, na Zlínský kraj. Přeji vám mnoho úspěchů v letošní i dalších sezonách, hodně energie a především pevné zdraví,“ řekl oceněným sportovcům hejtman Radim Holiš.

Ocenění obdrželi od představitelů Zlínského kraje skleněné ceny, pamětní listy a květiny.

„Na podpoře sportu a sportovců nám velmi záleží. Velký důraz klademe zejména na sportování dětí a mládeže, protože si uvědomujeme, že ke zdravému životnímu stylu musíme nejmladší generaci od malička vést. A je nám jasné, že pro budoucnost vrcholového sportu v regionu je výchova mladých talentů klíčová. Proto jsme také podpořili vznik hned několika krajských sportovních akademií,“ uvedl bývalý fotbalista a krajský radní pro mládež a sport Jiří Jaroš.

Ohlasy po porážce a vyřazení v Regions' Cupu. Co říkají Miklík a Jakubowicz?

Do ankety mohli být zařazení sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti České republiky s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Nominace zasílala široká veřejnost.

Do všech vyhlášených kategorií bylo nominováno přes 70 kandidátů.

V minulosti se vítězi ankety Sportovec Zlínského kraje stali například hokejisté Petr Čajánek a Michal Jordán, střelkyně Adéla Bruns, snowboardistka Šárka Pančochová, stolní tenistka Hana Matelová nebo hokejistka Natálie Mlýnková.

Sportovec Zlínského kraje 2023

Absolutní vítěz: Miroslav Knedla – plavání

Nejúspěšnější sportovec jednotlivec – TOP 10: Radek Adam + Tomáš Horák – sálová cyklistika (kolová), Martin Cedidla (fotbal), Marek Havlík (fotbal), Viktor Chytka (rally), Miroslav Knedla (plavání), Josef Kolář (vzpírání), Helena Kotopulu (triatlon), Šimon Potůček (sportovní lezení), František Smetana (sportovní střelba), Jiří Zalubil (rychlostní kanoistika)

Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let: Ondřej Prchlík – rychlostní kanoistika

Nejúspěšnější handicapovaný sportovec: Veronika Nášelová – para-atletika

Nejúspěšnější sportovní kolektiv: 1. FC Slovácko (ženy „A“) – fotbal

Nejúspěšnější trenér: Zdeněk Kasálek – plavání

Cena hejtmana Zlínského kraje: Základní škola a Mateřská škola Veselá (okres Zlín) – fotbal

Cena fair-play: David Váňa – fotbal

Cena za přínos v oblasti sportu: Roman Čechmánek – lední hokej (in memoriam)