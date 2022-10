I. B třída sk. C, 10. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – FC MALENOVICE 6:2 (4:1)

Branky: 13. z penalty a 55. Filip Štaubert, 26. a 43. Vladimír Brázdil, 19. Adam Otáhal, 86. Michal Lahodný - 30. z penalty a 78. Dominik Torma. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 250.

„Celý zápas jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě zvítězili. Soupeř nám dal gól z penalty, když snížil na 3:1, ale my jsme mu ještě do poločasu odskočili na 4:1 a zbytek utkání jsme měli pevně ve svých rukou. Celkově to byl jasný a poklidný zápas bez přehnaných emocí. Jsem rád, že jsme konečně odehráli doma zápas bez většího stresu,“ prohlásil trenér Starého Města Petr Sonntag, jenž měl až na Smělíka k dispozici kompletní tým.

Malenovice rozjetému soupeři větší odpor nekladly. Hosté nezachytili úvod, po půlhodině prohrávaly o tři branky. Pak sice Torma proměnil pokutový kop, ale Brázdil chvíli před přestávkou udeřil podruhé a bylo hotovo.

Druhá půle se dohrávala na Širůchu jen z povinnosti. Domácí v klidu udrželi náskok, Malenovice čekaly na konec.

„Soupeř potvrdil svoji kvalitu, letošní výsledky. Domácí mají mladý a běhavý mančaft. Vědí, co s balonem. Mně vadí, že jsme to do Starého Města přijeli jenom odehrát bez jakékoliv bojovnosti, zápalu. Soupeři jsme vůbec nevzdorovali. Chybělo mi tam větší odhodlaní, bojovnost. Sice jsme snížili z penalty na 3:1 a chvilku hráli, ale pak jsme udělali zase chybu a za stavu 4:1 už bylo po zápase,“ zhodnotil duel hostující trenér Leoš Válek.

Jeho tým neměl v sobotu šanci na úspěch. „Staré Město zvítězilo zcela zaslouženě. Momentálně je opravdu někde jinde než my,“ uznal Válek. „Věřím, že v dalších zápasech podáme lepší výkon a o body se popereme daleko víc,“ přeje si.