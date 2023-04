Stolařík poprvé pálil za dospělé. Dvěma trefami pomohl v záchranářském duelu

V bojích o záchranu často rozhodují zkušení borci. O uplynulém víkendu to však neplatilo. Naopak se ukázali mladí fotbalisté. Ludkovice v nedělním 16. kole I. B třídy skupiny B porazily Jaroslavice 4:0. A to díky trefám nadějných borců, nejstaršímu střelci Zdeňku Chotovi bylo 21 let, Adamu Kunorzovi dokonce o čtyři roky méně. Dvěma góly se o důležité vítězství domácích fotbalistů postaral Václav Stolařík.

Zahozený pokutový kop Ludkovic. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

„Úvodní půlku sezóny se mi nedařilo vstřelit branku, ale po odmakané zimní přípravě jsem určitě nastoupil s lepší formou, díky které se mi povedly vstřelit první góly,“ radoval se 20letý záložník v exkluzivním povídání pro Deník. Už před začátkem jara bylo jasné, že tento duel může dost napovědět. Kdyby po prvním jarním duelu úspěšné Jaroslavice zvítězily také minulý víkend, Ludkovice by měly se záchranou velké starosti – na svého největšího soupeře by mohly ztrácet pět bodů. „V kabině jsme všichni věděli, že to je pro nás důležitý zápas. Pokud bychom prohráli, dost těžko by se nám dostávalo z posledního místa. Jedinou možností byla výhra. Příprava však byla stejná jako před každým zápasem,“ přiblížil Stolařík. Navštívili jsme: Ludkovice neměly slitování, smetly Jaroslavice. Vyhrály 4:0 Žádný velký boj nenastal, utkání skončilo jednoznačným vítězstvím domácího mančaftu. Před utkáním poslední tým I. B třídy skupiny B smetl svého protivníka 4:0. „Výsledek zápasu odpovídal našemu výkonu, všichni jsme se snažili ze sebe dostat všechno. Největší rozdíl jsem viděl v důraznosti, nikdo nevynechal žádný souboj, bojovali jsme do posledních minut zápasu,“ chválil mladý hrdina nastavení svého týmu. O utkání dost napověděla úvodní branka Chota z 12. minuty, domácí v první půli navíc nevyužili pokutový kop. „Klidně jsme mohli vést 3:0,“ zdůrazňoval hlavní kouč Ludkovic Miroslav Holík. Další branky přišly až od 70. minuty. V hlavní roli byl Václav Stolařík, který se v rozmezí sedm minut trefil hned dvakrát. „U prvního gólu jsem využil chyby jaroslavického záložníka, kdy jsem mu zblokoval přihrávku. Ta se odrazila na otevřenou lajnu, ze které jsem doběhl až do šestnáctky, kde jsem střílel na přední tyč těsně mezi brankářovy ruce,“ popsal krajní záložník trefu na 2:0. Galerie 51 fotografií › „Druhá branka byla poněkud jednodušší. Z přímého kopu šel centr na šestnáctku, kterou těsně obránce minul hlavou a mě dopadl přímo na kopačku. Jen jsem to dorazil,“ pousmál se při snadné brance. Do konce zápasu mu zbývala ještě necelá čtvrt hodina hry. Byl tu tak čas na hattrick. „Nad ním jsem ani neuvažoval, byl jsem dost vyčerpaný. Další šance navíc bohužel nenastala,“ posteskl si na oko borec, jenž šel ze hřiště v 88. minutě zápasu. „Střídání mi nevadilo, se svým výkonem jsem byl spokojený!“ První gól mezi dospělými se počítá, nyní navíc přišly dva v jednom utkání. A zvláště v tak důležitém! „Myslím, že klukům bude stačit donést půl litr domácí pálenky,“ pousmál se Stolařík. Teď už se ale musí soustředit na další zápas – Ludkovice v sobotu uzavřou sérii těžkých zápasů. Po Kostelci a Jaroslavicích v sobotu od 15.30 hodin nastoupí v Loukách. „Chuť výhry se všem určitě líbila. Bude potřeba pořád tvrdě trénovat a snažit se, aby každý zápas byl odmakaný na sto procent,“ vidí dvougólový Václav Stolařík recept na záchranu v I. B třídě skupině B. Bude to aktuálně 13. týmu soutěže stačit?

