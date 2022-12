To bylo v roce 2002. Nyní se zkušený fotbalista Tomáš Kocián vrací zpátky do rodného lázeňského města.

Místo bojů o vítězství v divizi jej od jara čeká krajský přebor Zlínska. Že bude hrát o soutěž níž, neřeší. Hlavně chce být víc doma, dohlížet na výchovu dětí, pomáhat manželce. „Je to z rodinných a časových důvodů,“ vysvětluje.

„Mám dceru a syna, kterého trénuji právě v Luhačovicích. Vracím se domů a těším se na kluky, se kterými jsem začínal,“ přidává dvaatřicetiletý stoper.

I když v sestavě Luhačovic už moc kamarádů nezůstalo, v klubu pořád působí spousta přátel, jenž se točí kolem fotbalu a pomáhají v oddíle.

Dlouholetá opora divizního Slavičína bude doma nejen hrát, ale i trénovat. V lázeňském městě má na starosti přípravku. Jinak pracuje v TVD.

Nechybělo mnoho a mohl se Kocián fotbalem živit. Kariéru měl rozjetou slušně. Jelikož v Luhačovicích převyšoval vrstevníky, už v jedenácti letech zamířil do Zlína.

V Baťově městě vydržel dlouhých deset letech. Na Vršavě se potkal s řadou skvělých fotbalistů. V ročníku byl s Ondřejem Čelůstkou, Filipem Novákem, Lukášem Železníkem nebo Lukášem Motalem. Společně opanovali celostátní ligu mladšího dorostu, v sedmnáctkách neměli konkurenci.

Podívejte se: Žádné prohry ani výsledky. Mikulášský turnaj školiček přesto bavil

Kocián se dostal nejvýš do třetí ligy, v béčku Zlína dělal i kapitána. Byl i v kádru druholigového Zlína, ale žádný start si nepřipal. „V áčku jsem byl šesté šesté kolo u vozu. Hrál jsem jenom přáteláky, do žádného soutěžního zápasu jsem nezasáhl,“ říká.

Na rok si odskočil do Rakouska, ale po sezoně se vrátil ze zahraničí zpět a přesunul se do Slavičína, kde vydržel téměř deset let.

„Bylo to dlouhé a nádherné angažmá,“ vyznává se. „Byli jsme skvělá parta, skoro pořád hráli na špici. Před třemi lety jsme divizi dokonce vyhráli, ale třetí ligu odmítli,“ připomíná.

Nejradši vzpomíná na první tři sezony. „Měli jsme fakt výborný mančaft. Hráli za nás Pepa Lukaštík, Pavel Kříž, Pavel Elšík a další kluci. Dařilo se nám, vyřadili jsme v poháru ligové Slovácko,“ vyzdvihuje historický triumf.

Od zimy bude sbírat zážitky v rodných Luhačovicích.