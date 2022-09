„Myslím si, že to byl divácky zajímavý zápas. Hrálo se ve vysokém tempu a bylo to poměrně vyhrocené, což k takovým utkáním patří. Utkání bylo vyrovnané, remíza je v tomto případě asi zasloužená. Nebudu ale říkat, že bod bereme, protože jsme chtěli Spartu doma porazit,“ prohlásil Slončík v rozhovoru pro Deník.

Za své výkony si vysloužil nominaci do české reprezentace do devatenácti let, kterou čeká základní fázi kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2023. Parta kouče Radka Bejbla se poblíž Ženevy postupně s utkají Andorrou, domácím Švýcarskem a Řeckem.

Čím to je, že se vám v Celostátní lize dorostu tak daří?

Většinu lidí to asi překvapuje, mě osobně ale až tolik ne. Myslím si, že náš ročník je nejen fotbalovými schopnostmi výjimečný, ale opravdu máme skvělou partou, což je velice důležité pro dobré výkony na hřišti. Stále je však začátek sezony a my to musíme potvrzovat v dalších zápasech, které nás čekají.

Myslíte si, že byste mohli soutěž vyhrát? Je to s kluky váš cíl?

Samozřejmě nějaký cíl to pro nás asi je, protože vždycky chceme být co nejúspěšnější. Každý z nás se však především chce rozvíjet jako fotbalista, proto jsem velice rád, že i s našim stylem a fotbalovým pojetím hry dokážeme uhrávat uspokojivé výsledky. Naším cílem je, abychom každý následující zápas podali co nejlepší výkon, soupeře přehráli a v budoucnu z nás byli co nejlepší fotbalisté.

Kam byste to chtěl v kariéře vůbec dotáhnout?

Samozřejmě sny a cíle mám. Kdybych je tady popsal, většině by to asi přišlo vtipné, což mi vůbec nevadí a nezajímá mě to. Nerad však o nich mluvím, protože se na ně nesoustředím. Naopak se soustředím na proces, abych se každý den zlepšoval, odváděl vše na sto procent a v nejbližším zápase podal co nejlepší výkon.

Absolvoval jste už nějaký trénink s ligovým áčkem?

Ano, absolvoval jsem jeden trénink. Byl jsem moc rád, že jsem tuto možnost dostal. Trénink jsem si velice užil, i když se mi na něm tedy nevedlo úplně nejlépe. Byla to však pro mě skvělá zkušenost. Samozřejmě první liga se s tou dorosteneckou nemůže v žádném případě porovnávat v žádném ohledu, hrát bych se však nebál.

Váš táta si nejvyšší soutěž zahrál v dresu Drnovic, Zlína i Slovácka. Je vaším největším kritikem? Bavíte se o fotbale neustále? Máte stejný pohled na fotbal?

S tátou se o fotbale samozřejmě bavíme. V poslední době více než dřív. Kritik je, což je z mého pohledu dobře. Fotbalu totiž rozumí velice dobře. Bavíme se, co v jednotlivých zápasech a situacích bylo špatně a co musím zlepšit, tak abych se neustále posouval.

Co vám nejvíce vytýká?

Otázku ohledně předností a slabin bych asi rozdělil tak, že mojí předností je ofenzivní část a defenziva zase moje slabina. Snažím se pracovat na obojím.

Vy jste ho viděl někdy hrát? Hecujete se?

Bohužel na profesionální úrovni jsem ho hrát neviděl, což mě mrzí. Vždycky, když jsme se ho s bráchou ptali, v čem byl dobrý, tak nám řekl, že uměl všechno. Takže, ještě máme co zlepšovat. (úsměv)

Kdo je vaším vzorem?

Fotbalistů, kteří se mi líbí, je spousta. Po fotbalové stránce bych asi jednoho říct nedokázal. Vzorem je však pro mě Cristiano Ronaldo v jeho mentálním nastavení.

Nyní vás s českou devatenáctkou čeká základní fáze kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2023. Potěšila vás nominace. Jak moc se těšíte do Švýcarska?

Nominace mě potěšila hrozně moc. Vzhledem k tomu, že v nominaci figurují včetně mě asi pouze tři hráči z dorostenecké ligy, tak si jí nesmírně vážím. Do Švýcarska se velice těším i proto, že je to nádherná země a doufám, že se nám povede postoupit a že v nějakém zápase dostanu šanci.

Je nominace vrcholem dosavadní kariéry, nebo výš stavíte třeba souboje s West Hamem a jinými evropskými týmy na Kahan Cupu v Ostravě?

Asi se to za dosavadní vrchol kariéry považovat dá, já to tak ale úplně neberu. Nemyslím si, že bych tím už něco dokázal. Zápasy se zahraničními týmy a vítězství na Kahan cupu byli opravdu skvělým zážitkem o to víc, když jsme soupeře jako West Ham United nebo West Bromwich Albion dokázali porazit, ale taky to určitě pro mě není nějaký kariérní úspěch. Jsem přesvědčený, že v budoucnu dosáhnu něčeho, o čem to budu schopný v klidu říci.