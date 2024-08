„Pohárové zápasy mám rád. Jsou lepší než přípravná utkání. Hlavně pro kluky je to taková odměna, že si mohou zahrát s týmy z vyšší soutěže a porovnat se s nimi. Samozřejmě chceme dojít co nejdál,“ říká hrající kouč Tečovic Václav Pavlíček.

Osmifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje -

SOKOL TEČOVICE – SK BORŠICE 2:0 (0:0)

Branky: 73. David Dorazin, 78. Jan Vlachynský. Rozhodčí: Zicháček – Majzlík, Brabec. Diváci: 105.

Jeho tým v krajském poháru přemohl Hvozdnou a ve středu si vyšlápl i na Boršice. Protivníka ze Slovácka udolal díky dvěma brankám v 73. a v 78. minutě. Prosadili se Dorazin a Vlachynský.

„Vítězství je zasloužené, protože za postupek jsme šli víc než soupeř,“ míní Pavlíček.

„Kluky opět musím pochválit. K zápasu přistoupili velice zodpovědně i ve velkém vedru to zase odmakali. Pomohli nám i střídající hráči, kteří hru ve druhé půli oživili,“ přidává.

Po sobotním triumfu nad Lidečkem Pavlíček sestavu prostřídal, provedl hned čtyři změny. „Hosté taky nebyli kompletní, absence neřešíme. Už v prvním poločase jsme mohli dát dvě nebo tři branky, měli jsme docela vyložené šance. Naopak soupeř měl možná po změně stran opticky navrch, ale téměř žádné příležitosti si nevypracoval,“ tvrdí Pavlíček.

Tečovice si po změně stran pomohly standardkou, pojistku přidaly z brejku a vedení už nepustily. „Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně trenér Boršic Pavel Kučera.

„Trošku jsem zklamaný z toho, že jsme nedostupovali protihráče, hra byla taková neurovnaná. Domácí do toho šli víc. Možná to bylo dáno tím, že hrajeme o třídu výš. Soupeřova motivace ale naše kluky neomlouvá,“ ví dobře.

„Vím, že mladší kluci jsou v procesu učení a nebylo to pro ně úplně jednoduché, protože zrovna nejsme v ideálním rozpoložení, ale musíme se kousnout, abychom sérii proher zastavili a trošku lépe se nám dýchalo,“ přidává.

Boršičtí po letní pauze prohráli potřetí za sebou 0:2. Na startu sezony ještě neskórovali ani nebodovali, navíc vypadli v poháru.

„Přihlásili jsme je hlavně pro to, abychom dali příležitost méně vytížením a mladším hráčům. Dneska s námi jeli i dva dorostenci, kteří nastoupili od začátku. Bohužel jsme potkali soupeře, které je po postupu v I. A třídě v laufu. Bylo na něm vidět, že mu to lepí, nám to naopak nyní moc nejde,“ pronesl Kučera.

„Domácí měli nebezpečné situace, kdežto nám moc nedařilo. Soupeř zápas rozhodl ve druhé půlce po rohovém kopu na přední tyči, kdy se prosadil stoper. Nešlo s tím nic dělat. Bylo to dobře kopnuté i hlavou trefené,“ říká.

Hosté ze Slovácka přijeli do Tečovic bez Lapčíka, Šušly, Hubníka, Ošívky a dalších borců. Na absence se ale trenér Boršic nevymlouval.

„Musíme makat a bojovat. Potřebujeme se co nejdříve chytit, abychom posbírali nějaké body. Když se to povede, budeme mít větší lehkost na kopačkách,“ věří Kučera.