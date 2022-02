Kotvan nastoupil do utkání coby brankář na registrační průkaz Petra Vykoukala, k podvodu se o poločasové přestávce přiznal a zápas nedochytal.

Utkání v Lutonině se nakonec vůbec nedohrálo. Kvůli napadení asistenta rozhodčího hostujícím Jiřím Mikulíkem se poločasový výsledek 1:2 později změnil na kontumačních 3:0. Vlčková navíc musí zaplatit pokutu pět tisíc korun.

Tohle však zdaleka nebyl jediný incident dnes neexistujícího klubu ze Zlínska.

V minulosti to došlo tak daleko, že OFS Zlín mužstvo za jeho počínání vyloučilo z nejnižší IV. třídy, což udělalo poprvé v novodobé historii!

„Jsou to již čtyři roky, kdy Vlčková zmizela z fotbalové mapy. Vyměřený trest byl spravedlivý, odpovídal úrovni provinění. Ani nyní by naše komise nerozhodly jinak! Ale současně jsme chtěli a činili kroky, aby fungování klubu bylo zachováno. Bohužel všechna jednání vyzněla do ztracena,“ prohlásil loni v lednu předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Jak je na tom lídr KP z Baťova na prahu přípravy?

„Hlavními důvody k vyloučení byla tři kontumovaná utkání a hned pět prokázaných neoprávněných startů jejich fotbalistů v rozehrané podzimní části 2017,“ uvedl tehdy na vysvětlenou předseda STK Dušan Krajčovič.

„Provinění Vlčkové toho druhu řešíme prakticky neustále od roku 2015, proto došlo k tomuto radikálnímu rozhodnutí,“ doplnil Krajčovič.

„Vlčková podváděla několik let, ostatní kluby si neustále stěžovaly a již s ní ani nechtěly hrát. Před jednou ze sezon jsme s vedením potrestaného klubu hledali řešení na možné obnovení sportovní činnosti, ale postupem času již nebylo s kým jednat, klub se rozpadl,“ dodal Brímus.