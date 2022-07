V mužstvu, které disponovalo třináctibodovým náskokem na sestupující Jankovice, skončil trenér Petr Skypala. „Zatím ho nikdo nenahradil,“ připustil sekretář klubu Radek Dvořák. „Nástupce pana Skypaly hledáme, potenciální zájemce se snažíme získat po známostech. Zatím s tím ale máme problém – jde o to, aby někdo byl volný. Pokud bude, tak aby měl čas,“ nastínil Dvořák, v čem můžou nastat trable.

Pozice lodivoda tamní lavičky není jediným aktuálním úskalím tohoto týmu. Otazníky také visí nad skladbou kádru. A to z více důvodů. „Kvůli pracovním povinnostem v zahraničí nás opustil Patrik Mouka, vinou zdravotních patálií kariéru ukončil Ondřej Sedlář,“ poreferoval sekretář klubu o nemilých změnách. „Celkově máme spoustu zraněných, včetně Radka Šimoníka nebo Tomáše Duroně,“ trápí nejen Dvořáka.

Odchody a zranění jsou jedna věc. Dosud nulové posily ta druhá. „Bohužel k nám dosud žádný nový hráč nepřišel. Pokud vůbec někdo přijde, tak to bude na poslední chvíli. Víme, že začátek nové sezony se pomalu blíží. Hodláme se i spoléhat na pomoc z Baťova, ale také oni mají svých starostí dost,“ poukázal na nováčka Divize E.

Ať už s posilami, nebo bez nich, fotbalisté Tlumačova minimálně pro nadcházející ročník opouští I. B třídu skupinu C. Ve výkonnostní kategorii zůstávají, pouze se přesouvají do skupiny „B“. „Byl to náš úmysl,“ líčí Radek Dvořák.

„Přáli jsme si to kvůli zatraktivnění zápasů. Po posledních letech v „C“ věříme, že bude chodit více fanoušků, klidně budou moci dojíždět i na kole,“ poukázal s úsměvem sekretář klubu na bližší cesty k zápasům. „Když jsme hráli v Uherském Ostrohu nebo Ostrožské Nové Vsi, tak to skoro bylo bez diváků.“

Příští ročník I. B třídy skupiny B by měl nabídnout pořádně vyrovnané duely. „Ano, je to nejtěžší a nejnašlapanější skupina ze všech. Přesto bychom rádi hráli v klidném středu tabulky,“ uzavírá sekretář Tlumačova Radek Dvořák.