Hlavním bodem sobotního programu bylo utkání mužů se Zdounky. Parta kouče Petra Stýskaly přemohla po kolektivním výkonu soupeře z Kroměřížska 2:0 a odšpuntovala víkendové oslavy, jejichž součástí byl i zápas starých pánů se starou gardou Baťova.

„Výročí vychází na prosinec. V létě, když jsme se o akci bavili, jsme nevěděli, jak bude rozlosování, jestli se sezona normálně rozjede. Chtěli jsme to uspořádat za nějakého rozumného počasí. Obec už měla nějaké termíny svých akcí, nějak nám to nevycházelo a dělat v říjnu nám to přišlo zbytečné, takže jsme se domluvili se Zdounky, která nám vyměnily pořadatelství,“ uvedl předseda Tlumačova Stanislav Jeřábek.

Klubu šéfuje již osm let. V Tlumačově, který proslavil Zemský hřebčinec, kromě mužů mají i několik mládežnických družstev.

Dorost má sdružený tým s Baťovem, nastupuje v krajské soutěži. „Kluci trénují každý zvlášť, ale vždy na zápas nám dojede pět hráčů pomoct. Bez nich bychom nemohli vůbec hrát,“ říká Jeřábek.

Mladší žáky mají v okrese, soutěž hraje i starší přípravka. „Máme i mladší přípravku a předpřípravku. Ti si zápasy domlouvají sami,“ uvedl třiačtyřicetiletý funkcionář.

Tlumačovu se sázka na odchovance dlouhodobě vyplácí. I v prvním mužstvu je drtivá většina domácích kluků. Jenom Kusenda se Zapletalem dojíždějí z Baťova.

Na první B třídu to bohatě stačí. „Kvalita soutěže sice není co dřív. Před deseti lety to byla úroveň třetí třídy, ale ideální pro nás,“ má jasno Jeřábek.

V obci, která leží na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, se nejvýš hrála první B třída. Nejprve v sedmdesátých letech, pak od roku 2014, kdy Tlumačovští postoupili z okresu.

Vedení klubu těží i z dobré spolupráce s obcí. Že lidem na radnici na sportu záleží, je vidět i na areálu, který patří k nejhezčím v soutěži. „Bez obce bychom nebyli tam, kde jsme teď,“ uvědomuje si Jeřábek.

Klubem prošla spousta fotbalistů, nejdál to dotáhl Michal Ševela. Nejznámější odchovanec klubu odehrál v lize za Sigmu Olomouc jednadvacet utkání, v kariéře prošel i dalšími mužstvy.

Nyní v oddíle vyrůstají i další šikovní mladíci. Zájem o sport v obci s dvěma a půl tisíci obyvateli výrazně nepoznamenala ani pandemie.

„Z toho jsme měli strach. Vypadalo to zajímavě, ale teď je vidět, že se malé děti vracejí zpátky. Nejprve přišla a polovina, teď už je to zase v normálu,“ těší předsedu.

Fotbal je v Tlumačově sportem číslo jedna. Koně ani jiné kroužky mládež až tolik nelákají. „Holky dělají aerobic, pár kluků jezdí na Otrokovic na florbal, ale není to žádné velké číslo,“ nemá z toho těžkou hlavu.