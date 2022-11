Dosavadní suverén soutěže přitom spolu téměř netrénuje. „V podstatě se to sejde až na předzápasový trénink, kdy přijde kolo osmi devíti lidí. Splňuje to však parametry plnohodnotného tréninku, tak jako bychom se chystali na jiný zápas. Na druhou stranu se to nesmí přehnat, druhý den by pak kluci pochopitelně nemohli,“ ví dobře Heinz, který je zároveň předsedou představenstva Hanácké Slavie.

Jak se tedy vaši hráči připravují na zápasy?

Máme to složené z hráčů, kteří se připravují s „A“. Kromě těchto kluků trénujících s prvním týmem nám na hřišti kryjí záda také starší borci, mentoři. Jedná se o zkušené hráče Davida Klimka nebo Ondru Mrázka. Jsou to koučové Hanácké Slavie, kteří trénují se svými týmy. Takový Radovan Budín netrénuje skoro vůbec. Zahraje si s devatenáctkou a pak přijde na zápas. Disponují tolika herními zkušenostmi, že to v podstatě nepotřebují. Přijdou jen, když si chtějí dát pivko. (se smíchem)

Podzimem jste zatím propluli suverénně. Jaký zápas byl pro vás nejtěžší?

Bylo to utkání s posledními Jaroslavicemi. Heroickým výkonem se dostaly do vedení 2:0, které trvalo ještě v 55. minutě. V danou chvíli jsem si říkal, kdo nás spasí. Dokázal to už jednou zmíněný, náš nejstarší hráč David Klimek, který zařídil přihrávku na náš první gól. Tam se to zlomilo, během deseti minut jsme zápas otočili a vyhráli.

V některých letošních zápasech jste výsledkově dominovali. Nad Holešovem „B“ jste vyhráli 8:0, nad Loukami 9:0, Lužkovice dokonce 13:1. Jak je u hráčů těžké udržet koncentraci?

Trochu to šlo vidět po čtvrtém gólu proti Tlumačovu. Rád bych to ale vzal z opačné strany, naše soupeře v I. B třídě bych chtěl pochválit. Vždy se na nás dokázali vyhecovat, relativně dlouho nás udržovali v tom, abychom předvedli určitý výkon. Naběhali jsme se a nadřeli. Specifické byly především venkovní zápasy, domácí se na nás dokázali vytáhnout. Až na pár výjimek nám nikdo nedal kůži zadarmo. Možná až na oslabené Lužkovice, kterým to u nás nevyšlo.

S motivací tedy není problém?

Není o ni nouze! Kluci jsou ctižádostiví. Navíc sledujeme jejich osobní statistiky, co se týká přihrávek, předfinálních věcí, gólů. Jsou to pro nás ukazatele, stejně jako pro trenéra „A“.

Přezimujete s velkým náskokem 11 bodů. Je postup pro vás absolutní prioritou?

Jinak by to ani nemělo význam. Vzhledem k počtu mládežnických týmů a hráčů potřebujeme mít samostatné „B“ v co nejvyšší soutěži. Aby bylo správnou juniorkou pro A-mužstvo, který by mělo být doplněné odchovanci. Přechod do mužské kategorie není pouze o jedné sezoně, klidně ale dvou třech ročnících – hráči potřebují biologicky dorůst, dozrát, zvyknout si na dospělý fotbal. Je tam spousta aspektů a ne každý to zvládne.

Proč je to pro vás ještě tak důležité?

Je to prioritou i kvůli tomu, že nám kluci nevypadnou z procesu. Jakmile přestanou trénovat třikrát čtyřikrát týdně, tak výkonnost chtě nechtě jdou dolů, pak ztrácí na kvalitě, což nechceme dopustit. Chceme tak udržet osu mužstva okolo Dočkala, Heinze, Peciny a dalších. Co nevidět můžeme hrát první třídu, ne-li o rok později krajský přebor.

Pochopitelně to bude záležet i na úspěšnosti „A“ v MSFL. Máte však strop, kde se s „B“ chcete zastavit?

Plánem je co rok, to postup. Samozřejmě to ale nemusí vyjít, takové iluze si neděláme. Je tak možné, že se v některé soutěži zastavíme na dva roky, Celkově budeme spokojeni s I. A třídou. Pak případně uvidíme, jak si v této soutěži povedeme. Optimální by pak byl krajský přebor. Pokud „A“ postoupí do druhé ligy, tak cílem bude divize.

Zmiňoval jste osu okolo Dočkala, Heinze a dalších. Chcete je na jaro udržet, nebo je pustíte na hostování do vyšších soutěží?

Kluci by si to zasloužili. V přípravných zápasech se soupeři z divize nebo špičky krajského přeboru totiž vidíme, že se k nim blíží. Osu týmu, která je spjatá s „A“, a která je s ním ochotna trénovat, však cíleně pouštět nechceme. Mužstvo musí mít dvanáct třináct lidí, aby bylo schopné odehrát zápasy, kdy se to bude křížit s prvním týmem. Abychom to bez pomoci „A“ byli schopni zvládnout. Dorost navíc taky jezdí dvě soutěže, rovněž tam chceme postoupit. U něj zatím nemáme tolik týmů, abychom si mohli vzít pět šest kluků.